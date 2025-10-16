Home > उत्तर प्रदेश > पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला

पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात (Sensational Incident) सामने आई है, जहां बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव (Godsari Village) में 52 साल के जूस विक्रेता (Juice Seller) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर टीन शेड के नीचे मच्छरदानी में सो रहा था.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 16, 2025 5:37:21 PM IST

Gorakhpur Crime News
Gorakhpur Crime News

Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बेहद ही हैरान और एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां, बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव में पत्नी के साथ सो रहे 52 साल के जूस विक्रेता मुन्ना साहनी की गोली मारकर रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई. आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी इस खबर में पढ़िए. 

आखिर क्या है पूरा मामला?:

यह घटना बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव की है, जहां, 52 साल के जूस विक्रेता मुन्ना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. चौंकाने वाली यह बात है कि जिस चारपाई पर मुन्ना साहनी लेटे थे, उसी पर उनकी पत्नी भी लेटी हुई थीं. लेकिन उन्हें गोली चलने की आवाज़ किसी प्रकार के हमले की भनक तक नहीं लगी.  ऐसा बताया जा रहा है कि गोली लगने के कुछ ही देर बाद पत्नी की नींद खुल गई. जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा, तो मुन्ना को लहूलुहान देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हेंने रास्ते में अपना दम तोड़ दिया. 

पुलिस की जांच और रहस्य:

सूचना मिलते ही एसएसपी राज करन नय्यर, एसपी दक्षिणी और सीओ समेत कई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया. और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. 

घटना पर परिजनों का बयान:

इस घटना पर परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुन्ना साहनी काफी ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उनकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी. अचानक हुई इस हत्या से पूरा गांव हैरान है और हत्या के कारणों को लेकर अब तक रहस्य बना हुआ है. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है और हत्या के कारणों की पहचान के लिए टीम गठित की जारी है. 

Tags: Gorakhpur Crime NewsMysterious CasePolice InvestigationSensational Incidentuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला
पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला
पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला
पत्नी बगल में सो रही थी, पति के साथ हो गया ‘कांड’, सुबह बोली- मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला