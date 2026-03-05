Meerut: थाने में लगा ‘कुश्ती का दंगल’! पति-पत्नी के विवाद में जमकर चले हाथ-पैर

Crime News: मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. आपने अक्सर देखा होगा कि पति-पत्नी की लड़ाई या झगड़ा होता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये झगड़ा थाने तक पहुंचा हो! दरअसल, मेरठ के कंकरखेड़ा पुलिस स्टेशन में उस समय हंगामा मच गया जब परिवार के झगड़े को लेकर दो ग्रुप आपस में भिड़ गए. पुलिस स्टेशन परिसर देखते ही देखते लड़ाई का मैदान बन गया, दोनों पक्षों में मारपीट हुई. इस झगड़े का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

थाने में लगी पंचायत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय से डिफेंस एन्क्लेव में रहने वाले गौरव राघव और उसकी पत्नी आशा राघव के बीच झगड़ा चल रहा था. आशा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने गौरव और आशा के परिवार को थाने बुलाया. मंगलवार को आशा अपने परिवार के साथ कंकरखेड़ा थाने पहुंची. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने गौरव राघव और उसके पिता महेश राघव को थाने बुलाया.

लॉकउप के पीछे पूरा परिवार

फिर हुआ कुछ यूं कि थाने में मौजूद आशा की भाभी राधा परिहार ने महेश राघव को थप्पड़ मार दिया. महेश राघव ने भी हमला किया. देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदल गया. थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई, जिससे पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स को भी बीच-बचाव करना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर लॉकअप में डाल दिया. पुलिस का कहना है कि थाना परिसर के अंदर मारपीट हुई है, इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मामले की जांच की जा रही है.

