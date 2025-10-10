दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह
Home > उत्तर प्रदेश > दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह

दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट पाठा (Chitrakoot Patha) क्षेत्र में एक ऐसा डकैत (Mobster) हुआ जिसका नाम केवल यूपी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश तक में गूंजता था, वह था दस्यु सम्राट 'ददुआ' (Dadua). ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल (Shiv Kumar Patel) था और वह चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 10, 2025 12:06:54 PM IST

Uttar Pradesh Mobster Name Dadua
Uttar Pradesh Mobster Name Dadua

Uttar Pradesh Mobster Name Dadua: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट पाठा क्षेत्र को आजादी के बाद से ही दस्यु प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और इसी इलाके में एक ऐसा डकैत हुआ जिसका नाम केवल यूपी ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश तक में सालों से गूंजता रहता था. वह और कोई नहीं दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ था. 

एक आम नागरिक से खूंखार डकैत बनने का सफर:

ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था और वह चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था. डकैत से पहले वह  एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जी रहा था. लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब जमीन विवाद के चलते कुछ दबंगों ने उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी थी. अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाने का फैसला किया. कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया और फिर कभी घर वापस नहीं लौटे. इसके बाद वह पाठा के बीहड़ों का बादशाह बन गया और उसे लोग दस्यु सम्राट ददुआ के नाम से जानने लगे. 

गरीबों का मसीहा और समानांतर सत्ता:

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ पर लगभग ढाई सौ अपहरण, लूट और हत्या जैसे अनेकों मामले दर्ज थे. पाठा क्षेत्र के गरीब लोग उसे अपना मसीहा मानते थे. इसका कारण यह था कि वह अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों की मदद करता था, खासकर बेटियों की शादी में पैसे देकर सहयोग देने में उनकी काफी मदद करता था. 

वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश द्विवेदी के मुताबिक, ददुआ पाठा के जंगलों में बैठकर ही लोकसभा, विधानसभा, और प्रधानी समेत कई चुनावों के लिए फरमान भी जारी करता था, जिसका असर चुनावों पर साफ दिखाई देता था। ददुआ के जीवित रहते ही उनका बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष बना था.

ददुआ के डर और अंत की कहानी:

ददुआ के आतंक के दिनों में, गांव में शाम होते ही पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता था. गांव वाले बताते थे कि वह किसी को मारता नहीं था, लेकिन खाने के लिए फरमान जारी करता था, जिसे डर के मारे लोगों को मजबूरन मानना ही पड़ता था. ददुआ का अंत साल  2007 में हुआ, जब बसपा की सरकार बनने पर पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया था. ददुआ के अंत के बाद भी, उनका बेटा वीर सिंह सदर सीट से विधायक रहा. 

Tags: Bandit EmperorChitrakutPathaDaduaEncounteruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह
दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह
दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह
दस्यु सम्राट ‘ददुआ’ की कहानी: बीहड़ों का बादशाह