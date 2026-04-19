Home > उत्तर प्रदेश > हाथरस में माहौल बिगाड़ने की साजिश! बाबा साहब के होर्डिंग से छेड़छाड़; गांव में तनाव का माहौल

हाथरस में माहौल बिगाड़ने की साजिश! बाबा साहब के होर्डिंग से छेड़छाड़; गांव में तनाव का माहौल

Hathras News: हाथरस के गांव कछपुरा में कुछ अज्ञात ने अम्बेडकर पार्क के बाहर लगे डॉ. भीमराव अम्बेडकर के होर्डिंग को फाड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 19, 2026 5:30:33 PM IST

हाथरस के गांव कछपुरा में कुछ अज्ञात ने अम्बेडकर पार्क के बाहर लगे बाबा साहब अम्बेडकर के होर्डिंग को फाड़ दिया गया.
हाथरस के गांव कछपुरा में कुछ अज्ञात ने अम्बेडकर पार्क के बाहर लगे बाबा साहब अम्बेडकर के होर्डिंग को फाड़ दिया गया.


Hathras News: हाथरस के गांव कछपुरा में अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है. सीसीटीवी में हुए केद आरोपी, अम्बेडकर पार्क के बाहर लगे बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के होर्डिंग को फाड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

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डॉ. भीमराव अम्बेडकर के होर्डिंग से छेड़छाड़ 

घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना पर पहुंचे अम्बेडकरवादी संगठनों ने भी रोष जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरा मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के कछपुरा गांव का है.

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Tags: hathras newsuttar pradesh
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