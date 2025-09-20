वेस्ट यूपी में धोखाधड़ी का बिछाया ऐसा जाल, कैंसर पीड़िता से हड़पी 2 करोड़ की जमीन
वेस्ट यूपी में (West UP) धोखाधड़ी (Fraud Case) मामले का एक अजीबो-गरीब केस सामने आया है, जहां, कैंसर पीड़िता (Cancer Patient) से 2 करोड़ की जमीन हड़पी गई और फिर व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगाया गया. क्या है पूरा मामला पढ़िए पूरी खबर.

Published: September 20, 2025 6:54:08 PM IST

Cyber Fraud in West UP
Cyber Fraud in West UP

Fraud in West UP: वेस्ट यूपी में धोखाधड़ी का अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला, जहां, पहले तो भू-माफियाओं ने कैंसर पीड़िता से 2 करोड़ की जमीन हड़पी, जब इतना करने से मन नहीं भरा तो व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों का चूना लगाया. क्यों चौंक गए न आप भी. 

कैंसर पीड़िता से हड़पी2 करोड़ की जमीन 

वैसे तो वेस्ट यूपी में धोखाधड़ी के कई गंभीर मामले सामने आते हैं, लेकिन ये मामला जरा हटकर है. दरअसल, भू-माफियाओं ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है. इन मामलों में कैंसर पीड़ित महिला से जमीन हड़पने से लेकर फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का चूना लगाने जैसी कई हैरान करने वाली घटनाएं शामिल हैं. पुलिस ने अब इन मामलों को संज्ञान लेते हुए तेजी से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. 

बंदूक की नोक पर हड़पी कैंसर पीड़िता की जमीन

सहारनपुर जिले के कुतुबशेर थाना क्षेत्र की निवासी हिमा गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह एक कैंसर पीड़ित है और कुछ भू-माफियाओं ने उनकी दो करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है, साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नवीन कुमार मित्तल, उनके पिता हरि प्रकाश मित्तल, फैजान और कलम सिंह ने बंदूक की नोक पर उनसे जमीन के कागजात पर जबरन हस्ताक्षर  कराए गए. लेकिन बात में चला कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री 17 जनवरी 2025 को इन लोगों के नाम करा दी गई थी. चौंकाने वाली बात तो ये थी कि, रजिस्ट्री में यह दिखाया गया कि उन्होंने एक करोड़ रुपये का भुगतान खुद चेक से किया है.

व्यापारी से की गई 15 लाख रुपये की ठगी

बदायूं के रहने वाले तिलक तिवारी और उनकी दादी कमला तिवारी ने एक व्यापारी, विनोद कुमार गुप्ता, को फर्जी कागजात दिखाकर 25 बीघा कृषि भूमि का सौदा किया और उससे 15 लाख रुपये हड़प लिए. 

फर्जी फर्म बनाकर 2 करोड़ का ठग

सहारनपुर में नौकरी की तलाश कर रहे जय कुमार के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. रोहित यादव ने आधार और पैन कार्ड लेकर उसके नाम पर ‘मलिक ट्रेडर्स’ नाम की एक फर्जी फर्म खोल दी. जिसके बाद इस फर्म के माध्यम से करीब 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया और साथ ही GSTभी जमा नहीं किया गया. 

बीमा कंपनी के 70 लाख हड़पने की साजिश

कासगंज में एक बीमा कंपनी ने कोर्ट के आदेश पर सोनपाल नाम के एक व्यक्ति की मौत को लेकर पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. सोनपाल की बहन और अन्य परिजनों ने उसकी मौत को सड़क दुर्घटना बताकर 70 लाख रुपये का बीमा क्लेम करने की कोशिश की, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि हुई थी. 

