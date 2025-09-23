प्रेम प्रसंग का अंजाम: लखनऊ में युवक की हत्या और FIR दर्ज

Lucknow Murder Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर से प्रेम प्रसंग में हत्याकांड का वारदात देखने को मिला. जहां, एक 26 साल के युवक को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है. आखिर क्या वजह है इस हत्याकांड के पीछे और पुलिस ने इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है.

युवक की पीट-पीटकर हत्या

राजधानी लखनऊ में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. यह मामला सआदतगंज क्षेत्र का है, जहां, 26 साल के अली अब्बास नाम का युवक का दूसरे समुदाय की एक युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, युवती के परिवार वालों ने शादी की बात करने के बहाने उसे पहले तो अपने घर पर बुलाया और फिर उस पर हमला कर दिया.

कब और कैसे हुई पूरी वारदात

पुलिस को सुबह करीब 5:40 बजे सूचना मिली कि अली अब्बास नाम के युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि पड़ोस में रहने वाले हिमालय प्रजापति ने अपने भाई सौरभ प्रजापति और एक अन्य साथी सोनू के साथ मिलकर अली अब्बास पर बुरी तरह से हमला कर दिया था. इतना ही नहीं, हमलावरों ने मृतक के सिर पर क वार किए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. लेकिन इलाज के दौरान अली अब्बास ने दम तोड़ दिया था.

मामले में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने जांच करते हुए हिमालय प्रजापति और सौरभ प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से फरार आरोपी सोनू की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि अली अब्बास का उनकी बहन से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, और इसी दुश्मनी के चलते उन्होंने उसे घर बुलाकर हमला कर दिया था.

वारदात पर पुलिस ने किया दिया बयान

घटना पर डीसीपी पश्चिम (DCP West) विश्वजीत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अली अब्बास के सिर पर पीछे से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि मृतक के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि लड़की के परिवार वालों ने शादी की बात करने के लिए उनके बेटे को धोखे से अपने घर बुलाया था.

फिलहाल, गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही है. इसके अलावा पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी तेजी से कर रही है.