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Etawah news: इटावा में नाबालिग से मारपीट का आरोप, पड़ोसी पर केस दर्ज, माहौल गरमाया

Etawah news:  इटावा के शिव नगर इलाके में नाबालिग बच्ची से मारपीट का मामला सामने आया, पड़ोसी पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, मेडिकल परीक्षण की तैयारी, इलाके में तनाव और लोगों में आक्रोश है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 20, 2026 2:55:28 PM IST

नाबालिग के साथ मारपीट से गरमाया माहौल, पुलिस जांच में जुटी
नाबालिग के साथ मारपीट से गरमाया माहौल, पुलिस जांच में जुटी


Etawah news:  इटावा के शिव नगर अड्डा ज़ालिम मोहल्ले से एक संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पड़ोसी पर नाबालिग बेटी के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से चल रहा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है.

पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप

पीड़िता की मां नम्रता के अनुसार, मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चला आ रहा था। इसी तनाव के चलते मामला अचानक बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट कर दी। जैसे ही घटना हुई, आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बच्ची के साथ हुई इस घटना से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत बच्ची को संभाला और न्याय के लिए आगे कदम उठाया।

थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित महिला नम्रता अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचीं और पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही, बच्ची की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने की बात भी कही जा रही है।

दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की अपील कर रहे हैं।

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Tags: etawah newsneighbor dispute violence
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