मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?
Home > उत्तर प्रदेश > मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?

मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?

Child Sells Ring: कानपुर में एक 14 साल के बच्चे ने मैगी, बर्गर खाने के लिए अपनी बहन की सगाई की अंगूठी बेचने की कोशिश की.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 5, 2025 4:55:58 PM IST

Kanpur Kid Sells Ring
Kanpur Kid Sells Ring

Kanpur Kid Sells Ring: बच्चों को मन का साफ कहा जाता है. लेकिन कभी-कभी यही बच्चे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जिसे सुन बड़े-बड़ों के होश उड़ जाते हैं. अब ऐसा ही कुछ यूपी के कानपुर में देखने को मिल है. यहां पर एक 14 साल के बच्चे ने मैगी, बर्गर खाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, जो आज से पहले आपने न सुना होगा और न देखा होगा. 

असल में बुधवार को बच्चे ने  मैगी, बर्गर खाने के लिए घर में रखी बहन की सगाई की अंगूठी बेचने के लिए सराफा की दुकान पहुंचे गया. सर्राफा ने पूछताछ की तो नाबालिग अपनी बातों में फंस गया. इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर अंगूठी वापस कराई गई. इस घटना के सामने आने से बच्चों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पिता की बीमारी का दिया बहाना

खबरों के मुताबिक फजलगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में अजय वर्मा की ज्वेलरी की दुकान है. बुधवार को एक 14 साल का लड़का चार ग्राम की अंगूठी बेचने आया. उसने ज्वेलरी विक्रेता अजय वर्मा से कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है और उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. “अंगूठी रख लो और मुझे उसकी कीमत दे दो ताकि मैं अपने पिता के लिए दवा खरीद सकूं.”

दुकानदार को हुआ बच्चे पर शक

दुकान मालिक अजय वर्मा को लड़के की बातों पर शक हुआ. उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन वह अचंभित रह गया. फिर अजय वर्मा ने लड़के को वहीं रुकने को कहा और अखिल भारतीय ज्वैलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सूचित किया. पदाधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे. अजय वर्मा ने बताया कि वह अंगूठी किसी शुभ कार्य से आई हुई लग रही थी.

परिवार को दी गई जानकारी

शक होने पर बच्चे के घरवालों को सूचना दी गई. बच्चे की मां भी जौहरी की दुकान पर गई. जौहरी ने अंगूठी नाबालिग की मां को दे दी. बच्चे ने बताया कि उसके पास मैगी या बर्गर खाने के पैसे नहीं थे. इसलिए जब उसे अपनी बहन की अंगूठी मिली, तो वह उसे बेचने आया.

नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर संकट: फरीदाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम अधूरा

Tags: child sells ringkanpur newsMaggi craving storyminor sells engagement ringUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?
मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?
मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?
मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?