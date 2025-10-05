मैगी खाने का ऐसा चढ़ा भूत, बहन की सगाई की अंगूठी लेकर बच्चा पहुंच गया ज्वेलरी शॉप; जानें उसके बाद क्या हुआ?

Kanpur Kid Sells Ring: बच्चों को मन का साफ कहा जाता है. लेकिन कभी-कभी यही बच्चे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जिसे सुन बड़े-बड़ों के होश उड़ जाते हैं. अब ऐसा ही कुछ यूपी के कानपुर में देखने को मिल है. यहां पर एक 14 साल के बच्चे ने मैगी, बर्गर खाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, जो आज से पहले आपने न सुना होगा और न देखा होगा.

असल में बुधवार को बच्चे ने मैगी, बर्गर खाने के लिए घर में रखी बहन की सगाई की अंगूठी बेचने के लिए सराफा की दुकान पहुंचे गया. सर्राफा ने पूछताछ की तो नाबालिग अपनी बातों में फंस गया. इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर अंगूठी वापस कराई गई. इस घटना के सामने आने से बच्चों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पिता की बीमारी का दिया बहाना

खबरों के मुताबिक फजलगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में अजय वर्मा की ज्वेलरी की दुकान है. बुधवार को एक 14 साल का लड़का चार ग्राम की अंगूठी बेचने आया. उसने ज्वेलरी विक्रेता अजय वर्मा से कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है और उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. “अंगूठी रख लो और मुझे उसकी कीमत दे दो ताकि मैं अपने पिता के लिए दवा खरीद सकूं.”

दुकानदार को हुआ बच्चे पर शक

दुकान मालिक अजय वर्मा को लड़के की बातों पर शक हुआ. उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन वह अचंभित रह गया. फिर अजय वर्मा ने लड़के को वहीं रुकने को कहा और अखिल भारतीय ज्वैलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सूचित किया. पदाधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे. अजय वर्मा ने बताया कि वह अंगूठी किसी शुभ कार्य से आई हुई लग रही थी.

परिवार को दी गई जानकारी

शक होने पर बच्चे के घरवालों को सूचना दी गई. बच्चे की मां भी जौहरी की दुकान पर गई. जौहरी ने अंगूठी नाबालिग की मां को दे दी. बच्चे ने बताया कि उसके पास मैगी या बर्गर खाने के पैसे नहीं थे. इसलिए जब उसे अपनी बहन की अंगूठी मिली, तो वह उसे बेचने आया.

नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर संकट: फरीदाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम अधूरा