शादी से पहले मंगेतर के साथ होटल क्यों गया था लड़का, चंद मिनटों में पुलिस की हुई एंट्री

लखनऊ के OYO होटल (OYO Hotel) से बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां, मेडिकल छात्र (Medical Student) की संदिग्ध हालात (Suspicious Circumstances) में मौत हो गई है. मृतक के परिजनों के मुताबिक, एक युवती के साथ होटल में रुका हुआ था. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 6:28:44 PM IST

Lucknow Boy Death in Hotel: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के OYO होटल से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां, मेडिकल छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक युवक एक युवती के साथ होटल में रुका था. आखिर क्या है युवक के मौत की पीछे कहानी हमारी इस खबर में पढ़िए. 

कब और कैसे हुई पूरी घटना: 

 राजधानी लखनऊ के मड़ियांव स्थित केशव नगर के एक ओयो होटल में 28 साल का मेडिकल छात्र फुजैल अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद होटल में सनसनी का मौहाल देखने को मिल रहा है. दरअसल, मृतक युवक फुजैल अपने दोस्त, एक युवती के साथ होटल में ठहरा हुई था. पुलिस के मुताबिक, युवक ने किसी प्रकार की कोई दवा खा ली थी, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक से ही खराब हो गई. 

मृतक MCI की कर रहा था तैयारी:

सीतापुर के सदर कोतवाली निवासी फुजैल अहमद ने चीन से एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई की थी और लखनऊ में किराए के मकान में रहकर मेडिकल की एमसीआई (MCI) परीक्षा की तैयारी कर रहा था.  मृतक के चाचा इलाल अख्तर ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार देर शाम उन्हें फुजैल की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी, जैसे ही परिवार ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, तो डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान ही मृत घोषित कर दिया.

होटल में रुके थे प्रेमी जोड़ा, क्या है सच्चाई?: 

पुलिस ने जांच के बाद परिवार को जानकारी देते हुए बताया कि फुजैल एक युवती के साथ मड़ियांव के भरत नगर स्थित होटल में ठहरा था. इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि फुजैल ने होटल में बताया था कि वह एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं और उनकी जल्दी ही शादी भी होने वाली है. 

होटल में फुजैल ने कोई दवा खा ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. युवती ने तुरंत होटलकर्मियों को इस घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. 

घटना पर पुलिस ने कहां तक की कानूनी जांच?: 

पुलिस अब इस मामले में कई पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुबई है. दवा का रहस्य, युवती से पूछताछ, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ यहां तक कि पुलिस होटल रिकॉर्ड भी खंगालने में जुटी हुई है. परिवार की मांग पर पुलिस ने फुजैल के साथ रुकी युवती से गहन पूछताछ करेगी. इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का भी पता चल सकेगा. पुलिस ने हार्ट विसरा को भी सुरक्षित रखा है. तो वहीं, दूसरी तरफ होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जाएगी.

