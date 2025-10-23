6ft नीचे पहुंच गई फूला देवी की ‘आत्मा’ सामने आया हरिकिशन का कांड तो गांव भर में मचा हड़कंप

Behraich Crime News: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने है, जहां एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और इतना ही नहीं अपराध छिपाने के लिए शव को घर के अंदर ही छह फुट गहरा दफना दिया. पत्नी के अचानक लापता होने के बाद मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी.

आखिर कब और कैसे हुई वारदात?:

दरअसल, यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच के नरपतपुरवा गांव की है. जहां, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि 45 साल की महिला जिनकी पहचान फूला देवी के रूप में हुई है. उनरे मायके वालों ने 13 अक्टूबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस को यह पता चला कि महिला के लापता होने से कुछ दिन पहले ही हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करने वाला उसका पति हरिकिशन घर वापस लौटा था.

कमरे में क्या देखकर हैरान हो गई पुलिस?:

जैसे ही पुलिस ने वारदात में आगे की कार्रवाई शुरू की पुलिस को आरोपी हरिकिशन के कमरे में गीली मिट्टी दिखाई दी जिसके बाद से पुलिस को शक पैदा होना शुरू हो गया. इसके बाद पुलिस ने खोदाई काम शुरू किया. जिसपर एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि खोदाई के दौरान सड़न की गंध आने लगी और थोड़ा और खोदने पर फूला देवी के शव को बाहर निकाला गया. तो वहीं, दूसरी तरफ महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना पर मृतका के भाई ने क्या दी जानकारी:

इस पूरी घटना के बाद मृतका के भाई रामधीरज ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शराब पीने का आदी है और शराब पीने के बाद रोजाना मृतक महिला के साथ मारपीट करने का काम करता था. साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मृतिका के लापता होने के बाद उसने मायके वालों से झूठ कहा था कि वह कहीं चली गई है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल:

वारदात के बाद पुलिस ने फ़ॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. साथ ही गुमशुदगी की प्राथमिकी में अब संशोधन कर आरोपी हरिकिशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.