Home > उत्तर प्रदेश > बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज

बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी (Barabanki) में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए ई-रिक्शा चालक को एक लाख रुपये की सुपारी (Betel) दी थी. पत्नी का अपने भतीजे से अवैध संबंध था और वह पति से छुटकारा पाना चाहती थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 16, 2025 2:20:57 PM IST

Barabanki Crime News
Barabanki Crime News

Barabanki Crime News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बेहद ही चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. जहां, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए ई-रिक्शा चालक को एक लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस के मुताबकि, मेले से लौटते समय आरोपी महिला ने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पत्नी  ने पुलिस के सामने ‘सड़क दुर्घटना’ बताकर वारदात को छिपाने की पूरी तरह से कोशिश की थी. 

मासूम बच्चे ने खोला हत्या का राज:

हत्या का यह राज तब खुला जब पुलिस ने मृतक के मासूम बेटे से प्यार से “अंकल” बनकर बात की. बच्चे ने पुलिस को साफ-साफ बता दिया कि “मेरे पापा को मारा गया है.” बच्चे की इस ईमानदारी और पुलिस टीम की संवेदनशीलता से हत्या के मामला का भंडाफोड़ हो सका. 

क्या है हत्याकांड की पूरी कहानी?:

बाराबंकी के थाना घुंघटेर क्षेत्र के हनुमंतलाल अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ देवा मेला घूमने आए थे. 13 अक्टूबर की शाम मेला घूमकर लौटते वक्त, उनका शव देवा-लखनऊ रोड पर पड़ा मिला था. पुलिस की जांच में यह पता चला कि मृतक युवक की पत्नी पूजा गौतम का अपने ही परिवार के भतीजे के साथ अवैध संबंध चल रहा था. आरोपी महिला ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए लखनऊ के ई-रिक्शा चालक कमलेश को एक लाख रुपये की सुपारी दी थी. ताकि, वह अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके. 

एएसपी ने घटना को लेकर क्या बताया:

मेला घूमने के बाद आरोपी महिला ने जानबूझकर कमलेश का ई-रिक्शा बुक किया. इस घटना पर  एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक मोटरसाइकिल पर सवार था. ताहीरपुर मोड़ के पास पहुंचते ही पूजा ठंड का बहाना बनाकर बाइक से उतरी और ई-रिक्शा में बैठ गई.जैसे ही उन्होंने हनुमंतलाल को रोका, कमलेश ने लोहे की सरिया से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद पूजा और कमलेश ने इसे ‘सड़क दुर्घटना’ का रूप दिया और पूजा ई-रिक्शा वाले के साथ वापस लखनऊ चली गई थी. 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार?:

फिलहाल, पुलिस ने पूजा और ई-रिक्शा चालक कमलेश को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. दोनों आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई सरिया, मोबाइल फोन और ई-रिक्शा भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, यह घटना पूरी तरह बेवफाई और लालच से जुड़ा हुआ है. फिलहाल, दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. 

Tags: Barabanki Crime NewsE-Rickshaw DriverPolice Investigationuttar pradeshWife
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज
बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज
बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज
बेवफाई का खूनी अंजाम, पत्नी ने कैसे कराई पति की हत्या, मासूम बेटे ने खोला ‘सड़क हादसे’ का राज