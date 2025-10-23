कौन है यूपी की पूजा, उधर मुंबई में था पति इधर उसने दिवाली के 2 दिन बाद घर में किया ‘महापाप’

Ayodhya Crime News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ-साथ चौंका देने वाला मामला सामने आया है. जहां, एक मां ने अपने अवैध प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए अपने ही दो महीने की मासूम बेटी की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बच्ची की मां और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

कैसे हुई दिल दहला देने वाली घटना:

यह दिल दहला देने वाली वारदात मवई थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव की है. जहां, पूजा की शादी देशराज से हुई थी, जो मुंबई में मजदूर का काम करता है. पति से विवाद के बीच, पूजा का अवैध संबंध गांव के ही सत्यनाम से होने लगा था. लेकिन, इसी साल अगस्त के महीने में पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन यह नवजात बच्ची ही उसके और प्रेमी सत्यनाम के बीच परेशानी बनने लगी थी.

महिला के वारदात को कैसे दिया अंजाम:

अपने प्यार के रास्ते से बच्ची को हटाने के लिए, मां पूजा ने 19 अक्टूबर को प्रेमी सत्यनाम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई और फिर बिना वक्त गवाए उसने अपने ही मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों ने घरवालों से झूठ बोलकर पूरी घटना को छिपाने की कोशिश की.

पुलिस ने वारदात के बाद कार्रवाई की शुरू:

लेकिन, परिजनों को शुरुआत में ही शक होना पैदा हो गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. इसके बाद, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी पूजा ने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने यह भी बताया कि बच्ची उनके संबंधों में बाधा बन रही थी, जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या करने की योजना बनाई.

तो वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध का मामला सामने आया है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों मां और प्रेमी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि मासूम की हत्या की जानकारी मिलने के बाद पूरे लखनीपुर गांव में मातम का माहौल देखने को मिल रहा है.