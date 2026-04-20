Amethi Missing Girl Found: अमेठी में पुलिस का शानदार काम, कुछ ही घंटों में सुलझाया केस; लापता बच्ची परिवार को सौंपा

Amethi Missing Girl Found: अमेठी जिले के थाना जगदीशपुर क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और तत्परता का एक सराहनीय उदाहरण सामने आया है. महज कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने गुमशुदा 8 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल 2026 को सना बानो पत्नी सद्दाम हुसैन निवासी ग्राम गुडाही, कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर ने अपनी बहन साजिया बानों (उम्र करीब 8 वर्ष) के अचानक लापता होने की सूचना पुलिस को दी. साजिया बानों, पुत्री असफाक, थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी की निवासी है, जो अपने रिश्तेदार के यहां आई हुई थी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना जगदीशपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस टीम ने कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य संभावित स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया.

सीएचसी से बरामद हुई गुमशुदा बालिका

लगातार प्रयास के बाद पुलिस को सफलता मिली और गुमशुदा बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जगदीशपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया. इसके बाद बच्ची को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. बच्ची के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने अमेठी पुलिस का आभार व्यक्त किया.

इस अभियान में प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव, कांस्टेबल विकास यादव एवं महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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