कमरे में पड़ा मिला सफाई कर्मी का शव! पास में सोता रहा साथी, पूरा मामला जान पुलिस का ठनका माथा

लखनऊ से बेहद ही हैरान करने वाली घटना (Shocking Incident) सामने आई है, जहां गेस्ट हाउस (Guest House) में 48 साल के व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों (Suspicious Circumstances) में शव पड़ा मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (Postmortem) के लिए अस्पताल भेज दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 21, 2025 7:50:55 PM IST

Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली घटना सामने आई है. जहां,  सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित कार्तिक गेस्ट हाउस में 48 साल के अरुण रावत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. मृतक लुलु मॉल में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था और मुख्य रूप से कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाला निवासी था. 

आखिर क्या है पूरा मामला?:

पुलिस को मंगलवार सुबह करीब 9 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि गेस्ट हाउस के एक कमरे में अरुण रावत घायल अवस्था में पडे हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के दौरान ही मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में यह पता चला कि मृतक अरुण रावत अपने परिचित विकास रावत, अमन और उसकी पत्नी विमला के साथ गेस्ट हाउस के कमरे में ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात चारों ने कमरे में पार्टी की थी.

परिजनों का आरोप और प्रदर्शन:

मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी के दौरान विवाद और मारपीट भी हुई, जिसमें अरुण की मौके पर ही मौत हो गई. देर रात घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गूगल लोकेशन के ज़रिए उनकी तलाश की और उन्हें गेस्ट हाउस में मृत पाया. मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा परिजनों ने विजयनगर में शव रखकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही हंगामा भी किया है. 

मामले में पुलिस ने कार्रवाई की शुरू:

पुलिस ने मृतक के साथ कमरे में ठहरे विकास रावत, अमन और विमला को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में नशेबाजी के दौरान विवाद की बात सामने आई है. लेकिन, मृतक के शव पर किसी प्रकार के कोई गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. 

