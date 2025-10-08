TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए
TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए

नई TVS Raider में कंपनी ने iGO Assist Technology से लैस Boost Mode दिया है, जो बाइक को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 11.38 bhp की पावर और 11.75 Nm का टॉर्क @ 6,000 rpm मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इस मोड की मदद से बाइक तेजी से पिकअप पकड़ती है और सिटी राइडिंग के साथ-साथ हाइवे पर भी शानदार परफॉर्मेंस देती है।

By: Renu chouhan | Published: October 8, 2025 8:45:35 PM IST

TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए

TVS Motor Company ने अपनी पॉपुलर 125cc बाइक TVS Raider का नया और एडवांस वर्जन लॉन्च किया है – जिसका नाम रखा गया है “The Wicked Troika”। यह बाइक न सिर्फ लुक्स में शानदार है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी अपने सेगमेंट की बाकी बाइक्स को कड़ी टक्कर दे रही है। इसमें Boost Mode, Dual Disc Brakes (ABS के साथ) और Glide Through Technology (GTT) जैसी कई नई खूबियां दी गई हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं।

Boost Mode से मिलेगा जबरदस्त पावर और स्पीड

नई TVS Raider में कंपनी ने iGO Assist Technology से लैस Boost Mode दिया है, जो बाइक को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 11.38 bhp की पावर और 11.75 Nm का टॉर्क @ 6,000 rpm मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इस मोड की मदद से बाइक तेजी से पिकअप पकड़ती है और सिटी राइडिंग के साथ-साथ हाइवे पर भी शानदार परफॉर्मेंस देती है।

Dual Disc Brakes और ABS से बढ़ी सेफ्टी

नई Raider में अब डुअल डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS (Anti-lock Braking System) दिया गया है। यह 125cc बाइक सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहा है।
इससे बाइक की ब्रेकिंग कंट्रोल और राइडर की सुरक्षा दोनों बेहतर हो जाती हैं। अचानक ब्रेक लगाने पर भी बाइक स्लिप नहीं करती और बैलेंस बनी रहती है।

Glide Through Technology (GTT) से स्मूद राइडिंग

TVS Raider में दी गई Glide Through Technology (GTT) बाइक को ट्रैफिक में चलाने के लिए और भी आसान बनाती है। लो-स्पीड पर यह फीचर बाइक को बिना एक्सेलरेटर दिए धीरे-धीरे आगे बढ़ाता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और सिटी राइडिंग बेहद स्मूद हो जाती है।

बेहतर टायर और शानदार डिजाइन

नई Raider में वाइड टायर (फ्रंट – 90/90-17, रियर – 110/80-17) दिए गए हैं, जो बेहतर ग्रिप और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। बाइक का नया मेटालिक सिल्वर फिनिश और रेड अलॉय व्हील्स इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं।

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी का नया स्तर

नई TVS Raider में दो डिस्प्ले ऑप्शन दिए गए हैं-

TFT स्क्रीन, जिसमें 99 से ज्यादा स्मार्ट फीचर्स हैं।

रिवर्स LCD क्लस्टर, जिसमें 85 से ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं।

इनके साथ आता है TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म, जो बाइक को स्मार्टफोन से कनेक्ट करता है। इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी, Voice Assist, Turn-by-Turn Navigation, Call Handling और Notifications जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आपकी राइड एक स्मार्ट कनेक्टेड अनुभव बन जाती है।

Follow Me Headlamp फीचर

यह बाइक एक और सेफ्टी फीचर के साथ आती है – Follow Me Headlamp. जब आप इंजन बंद करते हैं, तो यह हेडलाइट कुछ सेकंड तक चालू रहती है, ताकि आप अंधेरे में भी आराम से पार्किंग से बाहर निकल सकें।

कीमत और उपलब्धता

नई TVS Raider “The Wicked Troika” की कीमतें इस प्रकार हैं:-

TFT Dual Disc Variant – ₹95,600 (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

SXC Dual Disc Model – ₹93,800 (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

यह बाइक अब पूरे भारत में सभी TVS डीलरशिप्स पर उपलब्ध है।

Tags: TVSTVS bikeTVS RaiderTVS Raider 125
TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए

TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए

TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए
TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए
TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए
TVS की नई 125cc बाइक में Boost Mode और ABS ब्रेक्स! Raider बनी सबसे स्मार्ट और सेफ बाइक – कीमत जानिए