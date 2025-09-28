क्या आप भी खाते हैं फल मिलाकर? ये कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगा आपका पाचन
क्या आप भी खाते हैं फल मिलाकर? ये कॉम्बिनेशन बिगाड़ देगा आपका पाचन

खट्टे फलों को मीठे फलों के साथ खाना ठीक नहीं माना जाता क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसी तरह, खरबूजे को कभी भी किसी अन्य फल के साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका डाइजेशन तरीका बिल्कुल अलग है.

फल हमारे शरीर के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत हैं. इनमें विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र से लेकर इम्यून सिस्टम तक को मजबूत बनाते हैं. लेकिन कई बार लोग बिना सोचे-समझे अलग-अलग फलों को मिलाकर खा लेते हैं, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है. दरअसल, हर फल का अपना अलग डाइजेशन टाइम और एंज़ाइम होता है. जब हम असंगत फलों को एक साथ खाते हैं, तो पेट में गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि फलों से अधिकतम पोषण मिले और पाचन संबंधी परेशानियां न हों, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किन फलों को कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे ही खतरनाक कॉम्बिनेशन.

खरबूजा और अन्य फल

खरबूजा बहुत हल्का फल होता है और यह बहुत जल्दी पच जाता है. लेकिन अगर इसे किसी और फल जैसे आम, केला या सेब के साथ खाया जाए तो पाचन बिगड़ सकता है. खरबूजे में लगभग 90% पानी होता है, जबकि अन्य फलों में फाइबर और शुगर ज्यादा होती है. जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो पेट को दोनों को अलग-अलग डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, जिससे गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसलिए खरबूजा हमेशा अकेले ही खाएं.

 खट्टे फल और मीठे फल

संतरा, मौसमी, अनार जैसे खट्टे फलों को कभी भी आम, केला या पपीते जैसे मीठे फलों के साथ नहीं खाना चाहिए. दरअसल, खट्टे फलों में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जबकि मीठे फलों में शुगर होती है. जब दोनों एक साथ पेट में जाते हैं तो एसिड और शुगर के बीच रिएक्शन होता है, जिससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. नतीजा गैस, एसिडिटी और पेट दर्द के रूप में सामने आता है. बेहतर है इन्हें अलग-अलग समय पर खाया जाए.

केला और अमरूद

केला और अमरूद दोनों अपने-आप में बहुत पौष्टिक फल हैं, लेकिन इन्हें एक साथ खाना खतरनाक हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पाचन को धीमा करता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा करता है. इससे सिरदर्द, गैस और उल्टी जैसी परेशानी हो सकती है. लंबे समय तक इस कॉम्बिनेशन को खाने से इंटेस्टाइन पर भी दबाव पड़ता है. इसलिए केला और अमरूद हमेशा अलग-अलग खाएं ताकि दोनों के पोषण का फायदा शरीर को अच्छे से मिल सके.

