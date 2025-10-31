Home > Uncategorized > मिल ही गया गंजेपन का इलाज, सिर्फ 20 दिन में सिर पर वापस आएंगे बाल; जानें कहां और कब से ले सकेंगे ‘दवाई’

ताइवान के वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने गंजेपन से जूझ रहे लोगों में उम्मीद जगा दी है एक ऐसा सीरम, जो सिर पर दोबारा बाल उगा सकता है… पर क्या ये वाकई काम करेगा? जवाब अभी बाकी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 31, 2025 6:18:38 PM IST

बालों का झड़ना और सिर पर बिल्कुल बाल न होना, दोनों ही अलग-अलग समस्याएं हैं. जब किसी के बाल झड़ने लगते हैं, तो उसे गंजा होने का डर सताने लगता है. वहीं, जिनके सिर पर पहले से ही बाल नहीं होते, वे अक्सर लोगों की चुटकियों और तानों का सामना करते हैं. समाज में गंजापन आज भी कई बार मजाक का विषय बन जाता है, जिससे व्यक्ति को हीनभावना हो सकती है. हालांकि, कुछ लोग अपने गंजेपन को आत्मविश्वास के साथ अपनाते हैं और इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं.

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा सीरम बनाया है, जिससे गंजे सिर पर दोबारा बाल उगाए जा सकते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस सीरम के इस्तेमाल से मात्र 20 दिनों में परिणाम देखने को मिल सकते हैं. शोधकर्ताओं ने पहले इस सीरम को चूहों पर आजमाया और इसके परिणाम आश्चर्यजनक रहे. इसके बाद प्रोफेसर सुंग-जान लिन ने खुद इस सीरम को अपने पैरों पर लगाया. उन्होंने बताया, “मैंने इन फैटी एसिड्स को अल्कोहल में घोलकर तीन हफ्तों तक लगाया, जिसके बाद बालों की फिर से बढ़ने शुरू हो गए.”

कैसे काम करता है ये सीरम?

इस सीरम को लगाने के बाद त्वचा में हल्की जलन महसूस होती है. ये जलन त्वचा के नीचे मौजूद इम्यून सेल्स को एक्टिव करती है, जो फैट सेल्स को संकेत देते हैं कि वे फैटी एसिड्स छोड़ें. ये फैटी एसिड्स बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स में मौजूद स्टेम सेल्स को एक्टिव कर देते हैं. इसके परिणामस्वरूप नए बाल उगने लगते हैं.

वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि त्वचा में होने वाली ये हल्की सूजन सिर्फ असुविधा नहीं पैदा करती, बल्कि बालों की वृद्धि में भी मदद करती है.

 क्या ये सीरम बाजार में उपलब्ध है?

अभी ये सीरम आम लोगों के लिए बाजार में नहीं आया है. वैज्ञानिकों की टीम ने इसका पेटेंट कर लिया है, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करने से पहले और भी कई परीक्षण बाकी हैं. वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए, किन लोगों पर ये सेफ रहेगा और किन पर नहीं.

भले ही ये सीरम अभी बाजार में न आया हो, लेकिन ये खोज उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो गंजेपन से परेशान हैं. अगर भविष्य में ये शोध सफल होता है, तो लाखों लोग फिर से अपने सिर पर बाल उगते देख सकेंगे. विज्ञान की ये दिशा बताती है कि आने वाले समय में गंजापन कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगा.

