Tula Sankranti 2025 : मेष राशि वालों के लिए सूर्य का तुला में प्रवेश, बनेगा परीक्षा और प्रगति का संगम

Surya Gochar In Tula Rashi: सूर्य देव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी नीच राशि मानी जाती है. इस स्थिति में सूर्य की सामान्य चमक और प्रभाव कुछ कम हो जाता है. जब ग्रहों के राजा अपनी इस अवस्था में आते हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा थोड़ी मंद पड़ जाती है. इस बार सूर्य का यह परिवर्तन खासतौर पर मेष राशि के लोगों के जीवन में असर दिखाएगा. इस दौरान उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सही दिशा में कदम उठाने से हालात पर काबू पाया जा सकता है. चलिए जानते हैं यहां क्या कहना है पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) का

कैरियर और व्यवसाय में सावधानी जरूरी

कार्यस्थल पर अधिक धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मतभेद या छोटे-मोटे विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. यह समय शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देने का है. काम का बोझ बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

खेल से जुड़े लोगों के लिए है समय शुभ

खेलकूद या खेल से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी शुभ साबित हो सकता है. व्यवसाय में विस्तार और नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं. जो लोग खेल से जुड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं. वहीं, खेलों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए भी यह अवधि उत्साह और प्रगति से भरी रहेगी.

रिश्तों और स्वास्थ्य में धैर्य रखें

इस दौरान युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे मित्रों के साथ किसी भी तरह के विवाद या बहस से बचें. दोस्ती में आने वाली छोटी-छोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करना ही समझदारी होगी. प्रेम संबंधों में भी भावनाओं के बहाव में आकर कोई जल्दबाजी वाला फैसला न लें. थोड़ा धैर्य रखकर और सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा और आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित होगा. सूर्य का तुला में ट्रांजिट मेष राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव ला सकता है. इस दौरान जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद या वाणी में कठोरता आ सकती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें, विशेषकर हड्डियों और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से बचाव पर ध्यान दें.

होगी पेट से जुड़ी दिक्कतें

इस समय पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच या दर्द परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान पर ध्यान दें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है. फिटनेस को लेकर सजग रहें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. परिवार में शुभ समाचार या नए सदस्य के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा. रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.