September Sun Transit 2025 : सरकारी नियमों का पालन करने में न बरते कोताही, पिता और उच्चाधिकारी हो सकते हैं नाराज

September Sun Transit 2025 : 17 सितम्बर को सूर्य देव अपनी राशि सिंह को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 17 अक्टूबर तक यहीं निवास करेंगे। इस एक माह कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्यक्षेत्र और करियर में अवसर तो मिलेंगे लेकिन सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम जरूरी होगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव और थकान हावी हो सकती है। परिवार और सामाजिक जीवन में भी परिस्थितियाँ कुछ उतार-चढ़ाव ला सकती हैं, ऐसे में अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना विशेष आवश्यक होगा। तो जानते हैं कन्या राशि वालों को और क्या-क्या जानने की है जरूरत…

तीखी प्रतिक्रिया देने से है बचना

कन्या राशि वालों को इस दौरान क्रोध अधिक आ सकता है, इसलिए आवश्यक है कि आप स्वयं को कूल और संयमित बनाए रखें। किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना होगा, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ सकती हैं। यदि आप कोई गलत कार्य करते हैं, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और नाम खराब होने की आशंका रहेगी।

आलस्य से खुद को रखना है दूर

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय कुछ चुनौतियां ला सकता है। तेज बुखार, व्याकुलता, मानसिक तनाव या अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती हैं और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। कार्य और व्यवसाय के सिलसिले में आपको परिवार से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। विशेषकर विदेश में रह रहे अथवा विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए यह अवधि अधिक लाभप्रद रहने की संभावना है।

सूर्य को जल अर्घ्य देने से होगी उन्नति

ऑफिस में किसी के साथ अहंकार की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। उन्नति पाने के लिए उगते सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। पिता और उच्चाधिकारी आपकी बातों से नाराज़ न हों, इसका ध्यान रखना होगा। बड़े क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि आप सरकार से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, तो उनके नियमों का पालन करना शुभ रहेगा।