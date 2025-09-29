Navratri 2025 Upay: नहीं कर पाए नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, न हों परेशान, करें आखिरी दिनों में ये उपाये, नहीं होगी कभी धन की तंगी

Navratri 2025 Upay: शारदीय नवरात्रि का त्योहार देशभर में पूरे भक्ती भाव से मनाया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं. आज नवरात्रि का सातवा दिन है और अष्टमी-नवमी के बाद शारदीय नवरात्रि का समापन है. कई लोग ऐसे होते है कि किसी कारणवश 9 दिनों का व्रत नहीं रख पाते हैं. लेकिन ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत है. क्योंकि आप बिना व्रत करें भी मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

शारदीय नवरात्रि में करें ये सरल उपाय और पाए 9 दिनों के व्रत के समान फल

शास्त्रों के अनुसार, शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखें भी भक्त कुछ सरल उपाय करके भी माता रानी की कृपा पा सकते हैं. ऐसे में जो लोग नवरात्रि का व्रत न कर पाए हो, वो लोग शारदीय नवरात्रि के आखिरी के दिनों में इस विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा करके व्रत के समान फल पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है वो सरल उपाय

शारदीय नवरात्रि उपाय (Shardiya Navratri 2025 Upay)

शारदीय नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, ऐसे में आप नवरात्रि की इन अंतिम तिथि में मां दुर्गा की पूजा कर सकते है और इस दौरान माता रानी को लाल फूल अर्पित कर सकते है, कहा जाता है इससे माता दुर्गा खुश होती है और सारी मनोकामनाएं करती है.

अगर आप किसी भी कारण से नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत और पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आप आज सप्तमी के दिन या फिर अष्टमी और नवमी तिथि में मां दुर्गा को पान का बीड़ा अर्पित कर दें. ऐसा करने से काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

हिंदू धर्म में दान करने को व्रत के समान बताया गया है, ऐसे में अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत और पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आप दान करके भी माता दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं. नवरात्रि में वस्त्र, अन्न, फल-मिठाई, लाल रंग की चीजें और पीपत की घंटी का दान करना शुभ माना जाता है.

आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत और पूजा नहीं कर पाए हैं, तो मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्रि के अंतिम दिनों में या सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में माता रानी की पूजा के साथ-साथ इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं मंत्र है- “ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः” या “सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते”. इसके अलावा आप मंत्र का जाप नहीं कर पाते है, तो आप मां दुर्गा के नामों का स्मरण भी कर सकते हैं

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.