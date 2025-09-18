ऑफिस में माइग्रेन अटैक रोकने के लिए अपनाएँ ये आसान टिप्स

माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ सिरदर्द तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है. खासकर ऑफिस के माहौल में, जहां लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करना पड़ता है, तेज रोशनी और लगातार तनाव माइग्रेन का कारण बन जाते हैं.ये उपाय दवाइयों का विकल्प नहीं हैं, लेकिन इनके साथ मिलकर आपका जीवन आसान जरूर बना सकते हैं. आइए जानते हैं 10 आसान बदलाव जो ऑफिस में माइग्रेन से बचाव में मदद कर सकते हैं.
पर्याप्त पानी पिएं
कैफीन का संतुलन रखें
हेल्दी ब्रेकफास्ट लें
स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्ट करें
कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन की तेज रोशनी और लंबे समय तक इस्तेमाल आंखों पर दबाव डालते हैं. यह दबाव सीधे सिरदर्द और माइग्रेन में बदल सकता है. ऑफिस में काम करते समय स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपनी आंखों के हिसाब से सेट करना जरूरी है. साथ ही ब्लू-लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें और हर 30-40 मिनट बाद स्क्रीन से नजरें हटाकर थोड़ी देर के लिए आंखों को आराम दें. ये छोटे-छोटे कदम न केवल माइग्रेन को रोकते हैं बल्कि आंखों की सेहत भी बचाते हैं.