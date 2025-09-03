Home > Uncategorized > डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान

डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी (AI) आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपका एक साथी बन सकता है जो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 3, 2025 22:33:00 IST

Fat to Fit
Fat to Fit

आजकल के समय में सभी लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, डाइट पर कंट्रोल करना और मोटिवेट रहना यह सब सुनने में काफी ज्यादा अच्छा और आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें अपने वजन कम करने की जर्नी की शुरुआत करने कहां से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी (AI) आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपका एक साथी बन सकता है जो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है।  

वर्कआउट प्लान आपकी बॉडी के हिसाब से

जब बात वेट लॉस (weight loss) की आती है तो हर किसी का शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है किसी को कार्डियो ज्यादा सूट करता है तो किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यहां पर आप AI  का जादू अपने काम में ला सकते हैं, अगर आप यही को अपनी उम्र, वजन, हाइट और फिटनेस को बताते हैं तो ये आपके लिए एक खास वर्कआउट रूटीन बना देता है। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है कितनी स्ट्रेंथ बनानी है और कितने हफ्तों में आपको रिजल्ट चाहिए।  इस तरह आपको इंटरनेट पर इधर-उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 

डायट प्लान बनाता है हेल्दी और स्वादिष्ट 

वजन घटाने में सबसे बड़ा रोल डाइट का होता है अक्सर लोग या तो कम खा लेते हैं या फिर ज्यादा हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी वजह से उनको कमजोरी आ सकती है लेकिन इस परेशानी का हल निकाल सकते है। आप AI को सिर्फ इतना कहें कि “मुझे हाई प्रोटीन डाइट चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो और फैट बर्न करने में मदद मिले ” इसके बाद यह आपको डेली कैलोरी इनटेक और कितनी प्रोटीन कार्ब्स और फैट लेना है उसका पूरा एक चार्ट बनाकर देगा इतना ही नहीं यह आपके लिए 20-25 फूड ऑप्शंस की लिस्ट भी देता है जो आपको काफी ज्यादा मदद करती है। 

माइंडसेट मोटिवेशन के साथ वेट लॉस

वेट लॉस सिर्फ बॉडी का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी गेम है कई बार लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही मोटिवेशन खो देते हैं। जिसके कारण वो अपना वजन नहीं घटा पाते हैं ऐसे समय में आप AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकता है आप AI से कह सकते हैं कि “मुझे मोटिवेशनल कोट्स चाहिए क्योंकि मैं डिसिप्लिन फॉलो करते-करते थक गया हूं” और तुरंत ही  वो आपको ऐसे कुछ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग मैसेज देगा जो छोटे-छोटे वाक्य होंगे लेकिन आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देंगे। 

Tags: AI for weight lossPersonalized weight loss with AI
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान
डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान
डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान
डाइटिशियन की नहीं पड़ेगी जरूरत? जानिए कैसे AI बना रहा है वेट लॉस प्लान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?