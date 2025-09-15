स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स
Home > Uncategorized > स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स

स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स

डॉक्टर हमेशा स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने की सलाह देते हैं. सतौर पर हरे रंग के सुपरफूड्स (Green Superfoods) हमारे शरीर को डिटॉक्स करने, ब्लड प्रेशर संतुलित करने और खराब कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करते हैं.

By: Komal Kumari | Published: September 15, 2025 12:28:00 PM IST

healthy-heart-diet
healthy-heart-diet

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे हृदय स्वास्थ्य की है। गलत खान-पान, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी से LDL (बुरा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ जाता है। यह धीरे-धीरे धमनियों की दीवारों में जमा होकर ब्लॉकेज का कारण बनता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।आइए जानते हैं ऐसे 5 ग्रीन सुपरफूड्स जो आपको स्ट्रोक और दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं।

 

 पालक, हृदय का रक्षक

 

पालक फाइबर, विटामिन K, ल्यूटिन और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है, जिससे धमनियों में प्लाक जमा नहीं होता. पालक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसे सलाद, पराठा, सूप या स्मूदी किसी भी रूप में लिया जा सकता है. अगर आप रोज़ाना एक कटोरी पालक शामिल करें तो लंबे समय तक हृदय स्वस्थ रहेगा और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा.

 

केल, पोषण और सुरक्षा का संगम

 

केल को सुपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन A, C, K और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो धमनियों में सूजन को कम करते हैं. इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहता है. नियमित रूप से केल खाने से स्ट्रोक का खतरा घटता है और शरीर को कई अन्य रोगों से भी बचाव मिलता है. इसे सलाद, ग्रीन स्मूदी या हल्के सूप में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

 

 ब्रोकोली, हृदय को मजबूती देने वाला सब्जी

 

ब्रोकोली में फाइबर, विटामिन C और सुल्फोरेफेन नामक यौगिक पाए जाते हैं, जो धमनियों को मजबूत बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करते हैं. यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को निकालकर रक्तवाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है. ब्रोकोली को हल्का भाप में पकाकर या स्टीर-फ्राई करके खाने से इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं. इसे हफ्ते में 3–4 बार अपनी डाइट में शामिल करने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही संतुलित रह सकते हैं.

 

 एवोकाडो, अच्छा फैट देने वाला फल

 

एवोकाडो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का बेहतरीन स्रोत है, जो अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. इसमें पोटैशियम भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. एवोकाडो खाने से हृदय की धमनियों में लचीलापन बना रहता है और रक्त प्रवाह सही तरीके से चलता है. इसे सलाद, टोस्ट, सैंडविच या स्मूदी में शामिल किया जा सकता है. जो लोग नियमित रूप से एवोकाडो खाते हैं, उनमें स्ट्रोक और हृदय रोगों का खतरा कम देखा गया है.


Tags: GreenSuperfoodsHealthyDietHealthyLivingHeartHealthWellnessTips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स
स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स
स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स
स्ट्रोक से बचने और कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए खाएँ ये 4 हरे सुपरफूड्स