गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? Gandhi Jayanti के मौके पर जानिये ऐसे कई सवालों के जवाब

Mahatma Gandhi Quiz: महात्मा गांधी वो नाम है जो आज भी लाखों जुबानों पर रहता है, उनका स्वभाव और उनके दिए हुए ज्ञान को आज भी याद किया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती मनाई जाएगी. वहीं आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि गांधीजी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था. उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी. इसलिए, इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश होता है. इसके अलावा, गांधीजी के अहिंसा और शांतिपूर्ण संघर्ष के दर्शन को याद करने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. ऐसे ही आपके मन में गांधी जी को लेकर सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे. आज आपके लिए हम कई ऐसे सवालों के जवाब लाएं हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

कुछ रोचक सवाल और उनके जवाब

प्रश्न 1. गांधी जी को बचपन में घर में किस नाम से पुकारा जाता था?

उत्तर: मोहन

प्रश्न 2. गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था जो अक्सर उनकी सभाओं में गाया जाता था?

उत्तर: वैष्णव जन तो तेने कहिए

प्रश्न 3. गांधी जी को “महात्मा” की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी?

उत्तर: रवींद्रनाथ टैगोर

प्रश्न 4. गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन से अपनी पहचान बनाई थी?

उत्तर: सत्याग्रह आंदोलन

प्रश्न 5. गांधी जी का पसंदीदा वस्त्र क्या था जिसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में प्रतीक बना दिया?

उत्तर: खादी

प्रश्न 6. गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर किस अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस

प्रश्न 7. गांधी जी ने किस जेल में रहकर “सत्य के प्रयोग” आत्मकथा लिखी थी?

उत्तर: यरवदा जेल (पुणे)

प्रश्न 8. गांधी जी का पसंदीदा खेल कौन सा था जो वो बचपन में खेलते थे?

उत्तर: कबड्डी

प्रश्न 9. गांधी जी का पसंदीदा पेय कौन सा था जिसे वो हमेशा पीना पसंद करते थे?

उत्तर: नींबू पान

प्रश्न 10. गांधी जी के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द क्या थे

उत्तर: “हे राम”

गांधीजी की चंद बेहतरीन बातें

महात्मा गांधी के जीवन का युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है. उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का उपदेश दिया और उन्हें धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाया. उन्होंने युवाओं को ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व समझाया. वे युवाओं को समाज का अभिन्न अंग मानते थे. उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य और दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया.