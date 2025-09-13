ग्लैमर या विवाद? Mahira Sharma बार-बार क्यों आती हैं सुर्खियों में 

माहिरा शर्मा इंडस्ट्री की उन ग्लैमरस और पॉपुलर एक्ट्रेसेज में से एक हैं, जिन्हें बिग बॉस 13 से खास पहचान मिली. उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज में भी काम किया है. जितनी चमक-दमक उनकी प्रोफेशनल लाइफ़ में नज़र आती है, उतनी ही बार वह अपनी पर्सनल लाइफ़ और कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं. तो आइए जानते हैं माहिरा शर्मा से जुड़ी वो चर्चित कंट्रोवर्सीज, जिन्होंने उन्हें लाइमलाइट में रखा.



शहनाज गिल के फैंस से क्लैश शहनाज गिल के फैंस से क्लैश

बिग बॉस 13 के दौरान माहिरा शर्मा और शहनाज गिल के बीच रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे. शो में दोनों के बीच कई बार झगड़े देखने को मिले, जिनकी क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी उस समय बहुत ज्यादा थी, और उनके फैंस हर जगह माहिरा के खिलाफ मोर्चा खोल देते थे. सोशल मीडिया पर लगातार माहिरा को ट्रोल किया जाता और उन पर कई तरह के ताने कसे जाते. इतना ही नहीं, फैन वॉर इस हद तक बढ़ गया कि माहिरा को इंटरव्यूज़ में सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि बिग बॉस का माहौल ऐसा था जिसमें हर किसी के साथ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग इन छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं.}



हॉट पिक्चर्स को लेकर विवाद हॉट पिक्चर्स को लेकर विवाद

माहिरा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें व वीडियोज शेयर करती हैं. एक बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की थीं. इन तस्वीरों पर जहाँ उनके चाहने वालों ने जमकर प्यार लुटाया और उनकी हॉट अदाओं की तारीफ़ की, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूज़र्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया. लोगों ने उन्हें “ओवर एक्सपोज़्ड” कहकर ट्रोल किया और बुरा-भला कहा. सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें काफी वायरल हो गईं और लंबे समय तक चर्चा में बनी रहीं.

फर्जी अवॉर्ड का आरोप

माहिरा शर्मा ने दावा किया था कि उन्हें बिग बॉस 13 में “मोस्ट फैशनेबल कंटेस्टेंट” का अवॉर्ड मिला है. लेकिन दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DPIFF) ने साफ किया कि ऐसा कोई अवॉर्ड नहीं दिया गया, जिसके बाद माहिरा को जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा.

मोहम्मद सिराज के साथ अफेयर की अफवाह

काफी समय तक यह चर्चा रही कि माहिरा शर्मा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डेट कर रही हैं. इन अफवाहों ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं, लेकिन बाद में माहिरा ने सफाई देते हुए कहा कि ये खबरें पूरी तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गईं और इनकी कोई सच्चाई नहीं है.