Paytm, PhonePe की नाक में दम करने आया Zoho Pay! जानिए क्या-क्या मिलेगा इस ऐप पर

भारत का डिजिटल पेमेंट सेक्टर अब और भी रोचक होने वाला है क्योंकि चेन्नई की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने लॉन्च किया है अपना नया UPI ऐप – Zoho Pay. Zoho पहले से ही अपने बिज़नेस सॉफ्टवेयर और Arattai नाम के चैट ऐप के लिए जानी जाती है. अब कंपनी ने मोबाइल फिनटेक की दुनिया में सीधा कदम रख दिया है, जहां पहले से ही PhonePe, Paytm और Google Pay जैसे बड़े नाम हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Zoho अपनी नई UPI-बेस्ड कंज्यूमर पेमेंट ऐप को फाइनल स्टेज में ला चुकी है.

क्या है Zoho Pay और इसका Arattai से क्या कनेक्शन?

Zoho Pay की सबसे बड़ी खासियत है इसका Zoho के अपने चैट ऐप “Arattai” से जुड़ना. इसका मतलब यह है कि यूज़र चैट करते-करते ही पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक ही ऐप में बात भी और ट्रांज़ैक्शन भी. कंपनी ने यह भी बताया है कि वह एक अलग Zoho Pay ऐप भी लॉन्च करेगी, ताकि जो लोग Arattai नहीं यूज़ करते, वे भी इसे इस्तेमाल कर सकें. Zoho के पास पहले से ही पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है और वह अपने बिज़नेस ऐप्स में पेमेंट सुविधा देती रही है. अब Zoho Pay के साथ कंपनी आम यूज़र्स तक पहुंचने की तैयारी में है.

भारत का UPI मार्केट और Zoho की एंट्री

भारत आज दुनिया के सबसे सक्रिय डिजिटल पेमेंट देशों में शामिल है. यहां हर महीने अरबों ट्रांज़ैक्शन सिर्फ UPI के ज़रिए होती हैं. Zoho की एंट्री ऐसे समय में हो रही है जब यह सेक्टर पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब यूज़र अनुभव और इनोवेशन की जरूरत बढ़ रही है. Arattai चैट ऐप में पेमेंट फीचर जोड़कर Zoho एक नया तरीका अपना रही है — एक ही जगह बातचीत और पेमेंट की सुविधा. इससे कंपनी को बिज़नेस और कंज्यूमर दोनों मार्केट में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी.

कब लॉन्च होगा Zoho Pay ऐप?

अभी तक Zoho Pay के लॉन्च की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. फिलहाल यह ऐप “क्लोज़्ड टेस्टिंग” यानी सीमित यूज़र्स के बीच ट्रायल स्टेज पर है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में Zoho Pay को भारत में पब्लिक लॉन्च कर दिया जाएगा.

क्या-क्या फीचर्स होंगे Zoho Pay ऐप में?

Zoho Pay में सामान्य UPI ऐप जैसी सुविधाएं तो होंगी ही, जैसे –

– पैसे भेजना या लेना

– बिल सेटल करना

– अकाउंट लिंक करना

लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह ऐप Arattai चैट प्लेटफ़ॉर्म से पूरी तरह जुड़ा रहेगा. इससे यूज़र को चैट के अंदर ही पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी, जैसे आप मैसेज भेज रहे हों वैसे ही पैसे भेज पाएंगे. यह फीचर Arattai को “सुपर-ऐप” बना सकता है, जहां चैटिंग और पेमेंट दोनों एक साथ होंगे.

Zoho के लिए नए मौके और चुनौतियां

Zoho Pay के ज़रिए कंपनी सिर्फ पेमेंट मार्केट में नहीं, बल्कि अपने Arattai चैट ऐप की यूज़र बेस बढ़ाने की कोशिश भी करेगी. आजकल कई बड़ी टेक कंपनियां अपनी ऐप्स में फाइनेंशियल सर्विसेज जोड़ रही हैं, ताकि एक ही ऐप में हर ज़रूरत पूरी हो सके. Zoho का यह कदम इसी दिशा में एक बड़ा प्रयोग है.

लेकिन कंपनी के सामने कई चुनौतियां भी हैं.

Inc42 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पेमेंट ऐप मार्केट में यूज़र एक्विज़िशन कॉस्ट, ऑफर इनसेंटिव्स और रेग्युलेटरी क्लीयरेंस बहुत मायने रखते हैं. PhonePe और Google Pay जैसे पुराने दिग्गजों के बीच जगह बनाना Zoho के लिए आसान नहीं होगा. इसलिए कंपनी को यूज़र्स का भरोसा जीतने और लॉयल्टी बनाने पर खास ध्यान देना होगा.