YouTube ने दी Good News! Instagram को टक्कर देने के लिए वापस ला रहा है ये बंद किया हुआ फीचर

YouTube फिर से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, और इस बार इसका निशाना साफ है- Instagram और TikTok को टक्कर देना. प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर अपना पुराना Private Messaging (DMs) फीचर वापस लाने की टेस्टिंग शुरू कर दी है. यह वही फीचर है जिसे YouTube ने 2017 में जोड़ा था और फिर 2019 में हटा दिया था. अब, जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने का तरीका बदल रहा है, YouTube चाहता है कि यूज़र्स ऐप से बाहर न जाएं और वीडियो पर बातचीत भी इसी के अंदर करें.

कहां शुरू हुई टेस्टिंग और किसे मिलेगा फीचर?

YouTube ने नई जानकारी में बताया है कि इस समय In-App Direct Messaging सिर्फ Ireland और Poland के यूज़र्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है. फिलहाल यह फीचर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए उपलब्ध होगा. इसका मकसद यह है कि लोग किसी वीडियो को WhatsApp, Instagram या Telegram पर भेजने के बजाय सीधे YouTube के अंदर ही शेयर करें और चैट कर सकें. यह कदम YouTube के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक वीडियो देखने के बाद लोग अपने दोस्तों से बात करने के लिए ऐप छोड़कर दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चले जाते थे. YouTube अब इस आदत को बदलने की कोशिश कर रहा है.

YouTube DMs की वापसी: लेकिन इस बार सीमाओं के साथ

यह जानकारी दिलचस्प है कि YouTube पहले भी DMs लेकर आया था, लेकिन तब इसे कुछ ही सालों में खत्म कर दिया गया. उस समय कंपनी का कहना था कि वह अपनी ऊर्जा पब्लिक कमेंट्स और कम्युनिटी पोस्ट्स पर लगाना चाहती है. लेकिन अब समय बदल गया है. Short-form वीडियो और निजी बातचीत का चलन इतना बढ़ चुका है कि YouTube भी पीछे नहीं रहना चाहता. हालांकि, Google ने साफ कहा है कि DMs पूरी तरह प्राइवेट नहीं होंगे. Community Guidelines के अनुसार, कुछ मामलों में इन चैट्स की जांच भी हो सकती है. इस समय फीचर सिर्फ बेसिक फंक्शन देगा- जैसे किसी वीडियो को शेयर करना और छोटे प्राइवेट ग्रुप में चैट करना. बाकी दूसरे ऐप्स जैसे WhatsApp, Instagram या Messages में शेयरिंग पहले की तरह ही जारी रहेगी.

Instagram और TikTok का सीधा जवाब

YouTube का यह कदम साफ बताता है कि प्लेटफॉर्म अब खुद को सिर्फ एक वीडियो साइट नहीं, बल्कि एक सोशल नेटवर्क बनाने की दिशा में बढ़ना चाहता है. Instagram और TikTok पर आजकल ज्यादातर वीडियो शेयरिंग पब्लिक पोस्ट के बजाय DMs में होती है, खासकर युवाओं के बीच. YouTube इसे समझ चुका है और चाहता है कि उसके Shorts वीडियो भी ऐसे ही चर्चा में बने रहें, वो भी ऐप से बाहर गए बिना. Shorts ने YouTube को नई ताकत दी है, और DMs जोड़कर प्लेटफॉर्म इस सफलता को और आगे ले जाना चाहता है.

क्या यह फीचर दुनिया भर में आएगा?

YouTube इस फीचर को फिलहाल सिर्फ एक “एक्सपेरिमेंट” की तरह देख रहा है. अगर Ireland और Poland में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली, तो यह 2025 में कई और देशों तक पहुंच सकता है. यह YouTube की सोशल स्ट्रेटेजी में पिछले 5–6 साल में सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है. लंबे वीडियो और Creator-केंद्रित प्लेटफॉर्म होने के बाद अब यह यूज़र-टू-यूज़र बातचीत को भी मजबूत करना चाहता है.