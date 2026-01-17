Home > टेक - ऑटो > 28,000 के COD स्कैम से बचा युवक, गट फीलिंग ने बचाई जेब; Amazon ओपन बॉक्स डिलीवरी की दी सलाह

Amazon COD Scam: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए है. हालांकि इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अक्सर स्कैम के लिए भी किया जाता है. आइए पूरी घटना की डिटेल्स जानते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 17, 2026 10:08:05 PM IST

Amazon Delivery Fraud
Amazon Delivery Fraud


Amazon COD Scam: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की ज़िंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए है. हालांकि इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अक्सर स्कैम के लिए भी किया जाता है. इसी सिलसिले में, एक Reddit पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें दिल्ली के एक रहने वाले ने बताया कि कैसे एक मामूली गट फीलिंग ने उन्हें बड़ी रकम गंवाने से बचा लिया. इस पोस्ट में Amazon पर कैश-ऑन-डिलीवरी ऑर्डर से जुड़े एक स्कैम की घटना के बारे में बताया गया है. यह घटना इस बात पर ज़ोर देती है कि स्कैमर नए तरीके अपना रहे हैं जो लोगों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो ऐसी धोखाधड़ी वाली चालों से अनजान है. आइए पूरी घटना की डिटेल्स जानते हैं.

पूरी कहानी क्या है?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना Reddit यूजर के साथ 2022 में हुई थी, जब वह हाल ही में एक टियर-2 शहर से दिल्ली आए थे. उन्होंने Amazon से कैश ऑन डिलीवरी पर ₹28,000 का एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया था. पोस्ट के मुताबिक यूजर ने बताया, “2022 में, मैं दिल्ली में था और मैंने Amazon से एक मोबाइल फोन ऑर्डर किया, COD ₹28,000. एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि वह नीचे इंतज़ार कर रहा है. उसने मुझसे पैसे देने को कहा और कहा कि Amazon की वैन रास्ते में है.” क्योंकि यूजर ने पहले कभी ऐसे स्कैम का सामना नहीं किया था, इसलिए यह रिक्वेस्ट उन्हें अजीब लगी. कुछ ठीक नहीं लग रहा था. उन्होंने तुरंत पैसे न देने का फैसला किया और उस आदमी से Amazon डिलीवरी वैन आने तक इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि यह ओपन-बॉक्स डिलीवरी थी.

स्कैमर बिना पैसे लिए चला गया

पोस्ट में आगे बताया गया है कि जब यूजर ने उससे इंतज़ार करने को कहा, तो वह आदमी बहाने बनाने लगा और जल्दी से चला गया. यूजर ने लिखा, “लेकिन किस्मत से मेरे मन में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए.” सेफ रहने के लिए यूजर ने ऑर्डर से जुड़े नंबर का इस्तेमाल करके असली Amazon डिलीवरी पर्सन को फोन किया है. उन्होंने पूरी स्थिति बताई और डिलीवरी एजेंट ने साफ तौर पर कहा कि किसी और को पैसे न दें और कहा कि वह रास्ते में है.

एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ

उसी दिन बाद में यूजर मेट्रो स्टेशन के पास असली डिलीवरी एजेंट से मिले और उन्हें पता चला कि असल में क्या हुआ था. पता चला कि उसने एक हफ़्ते में करीब 10-12 लोगों को ठगा था. वह हर बार एक ही तरीका अपनाता था और हमेशा मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप जैसी चीज़ों के लिए बड़े पेमेंट को टारगेट करता था. यह Reddit पोस्ट जिसका टाइटल “मेरी गट फीलिंग ने मुझे बचाया,” 13 जनवरी को शेयर किया गया था और इसे कई अपवोट्स और कमेंट्स मिले है.

