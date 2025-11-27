X Premium सिर्फ ₹89! Elon Musk का बड़ा धमाका, जानिए कैसे मिलेगी ये खास सब्सक्रिप्शन

Elon Musk के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने भारत में नए यूज़र्स के लिए एक जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर लॉन्च कर दिया है. पहली बार, कोई भी नया यूज़र सिर्फ ₹89 में X Premium ले सकता है, जबकि इसकी असली कीमत ₹427 होती है. यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और X Premium की तीसरी ऐनिवर्सरी के मौके पर दिया गया है. Musk के Twitter खरीदने के कुछ ही समय बाद Premium शुरू हुआ था और अब इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कंपनी इस तरह के ऑफर ला रही है.

₹89 वाला ऑफर क्यों है खास?

यह ऑफर केवल नए यूज़र्स के लिए है यानी जो लोग पहले कभी Premium नहीं खरीद चुके. आम तौर पर X Premium की कीमत PC पर ₹427 और मोबाइल ऐप से खरीदने पर ₹470 होती है. लेकिन इस विशेष ऑफर में नए यूज़र्स को पहला महीना सिर्फ ₹89 में मिल रहा है. इतना ही नहीं, Premium Plus भी भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है, जो सामान्यतः ₹2570 होता है, लेकिन ऑफर में यह सिर्फ ₹890 में मिल रहा है. X प्लेटफॉर्म पर “Get Premium for 89” और “Premium’s 3rd birthday” जैसे बैनर भी इस समय दिख रहे हैं.

कैसे पाएं X Premium सिर्फ ₹89 में?

इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए यूज़र्स को अपने X अकाउंट में लॉगिन करना होगा. ऐप या वेबसाइट पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके ‘Premium’ विकल्प चुनना होगा. अगर आप नए यूज़र हैं, तो आपको ₹89 वाला डिस्काउंट प्राइस दिखाई देगा. इसके बाद आप UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप स्टोर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं.

ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ नए यूज़र्स के लिए है. जो लोग पहले Premium ले चुके हैं, वे इस ऑफर के लिए पात्र नहीं हैं. पहले महीने के बाद Subscription ऑटो-रिन्यू हो जाएगा और कीमत फिर से ₹427 या ₹470 हो जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया है.

X Premium में क्या-क्या मिलता है?

X Premium सिर्फ कीमत में ही नहीं, फीचर्स में भी बेहद दमदार है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है मोनेटाइज़ेशन, यानी यूज़र अपने पोस्ट्स से कमाई कर सकते हैं. अगर आपकी पोस्ट्स पर अच्छा एंगेजमेंट आता है, तो X आपको पेमेंट करता है—कुछ हद तक YouTube की तरह.

Premium यूज़र्स को कई एडवांस्ड फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे—

लंबे वीडियो अपलोड करना, पोस्ट एडिट करने की सुविधा, कम विज्ञापन देखना, और Undo Post का ऑप्शन. Premium में यूज़र 25,000 कैरेक्टर्स तक की पोस्ट भी कर सकते हैं, जो क्रिएटर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके साथ ही यूज़र Bookmark folders बना सकते हैं, X App का आइकन बदल सकते हैं, और Grok AI chatbot की अधिक एक्सेस पा सकते हैं.

सबसे खास, Premium लेने पर मिल जाता है Verified Blue Tick, जिससे आपका अकाउंट ज्यादा भरोसेमंद दिखता है और आपकी पोस्ट्स की विज़िबिलिटी भी बढ़ जाती है. हालांकि Premium में विज्ञापन कम होते हैं, लेकिन पूरी तरह से हटते नहीं. अगर आप पूरी तरह Ad-Free टाइमलाइन चाहते हैं तो आपको Premium Plus लेना होगा.