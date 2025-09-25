Windows को मिलेगी कड़ी टक्कर: Google लाने जा रहा है Android PC और लैपटॉप, जानें कब तक होगा लॉन्च

गूगल ने स्मार्टफोन मार्केट में एंड्रॉयड के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना ली है. लेकिन जब बात पीसी और लैपटॉप की आती है, तो यहां गूगल का Chrome OS उतना सफल नहीं रहा. अब गूगल ने एक बड़ा ऐलान किया है- कंपनी जल्द ही Android को पीसी और लैपटॉप पर लाने जा रही है.

स्नैपड्रैगन समिट में हुआ बड़ा ऐलान

हवाई में आयोजित Snapdragon Summit के दौरान गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिक ऑस्टरलोह ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन के साथ स्टेज शेयर किया. उन्होंने बताया कि अब तक गूगल अलग-अलग डिवाइसेज के लिए अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता था- स्मार्टफोन के लिए Android और पीसी के लिए Chrome OS. लेकिन अब गूगल और क्वालकॉम मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं. रिक ऑस्टरलोह ने कहा, “हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक कॉमन टेक्निकल फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं.” उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि Android हर कंप्यूटिंग कैटेगरी में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

क्वालकॉम CEO का रिएक्शन

क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की. उन्होंने कहा, “मैंने इसे देखा है, यह वाकई कमाल है. यह मोबाइल और पीसी के कॉनवर्जेंस का सपना पूरा करता है. मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा.” इस बयान से साफ है कि क्वालकॉम और गूगल मिलकर एंड्रॉयड पीसी को हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

पिक्सल लैपटॉप की तैयारी?

पिछले कई समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि गूगल एक नए Pixel-ब्रांडेड लैपटॉप पर काम कर रहा है. हालांकि, कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की. लेकिन अब जब गूगल ने आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हमें Android-बेस्ड लैपटॉप देखने को मिलेंगे.

Gemini AI से मिलेगा दमदार एक्सपीरियंस

AI आज टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है. गूगल का अपना AI मॉडल Gemini पहले से ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है. अब गूगल की योजना इसे नए एंड्रॉयड पीसी पर भी लाने की है. रिक ऑस्टरलोह ने बताया कि, “हम अपने AI स्टैक, Gemini मॉडल्स, असिस्टेंट और एप्लिकेशन को पीसी डोमेन में भी ला रहे हैं. यह डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए एक नया अनुभव होगा.”

कब तक लॉन्च होगा Android PC?

गूगल ने फिलहाल यह नहीं बताया कि पहला Android PC या लैपटॉप कब लॉन्च होगा. लेकिन चूंकि कंपनी ने पहली बार इस प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक बयान दिया है, माना जा रहा है कि लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है. संभावना यह है कि ये डिवाइस शुरुआती दौर में लोअर-एंड पीसी सेगमेंट में लॉन्च किए जाएंगे, जैसा कि Chromebook के साथ हुआ था.