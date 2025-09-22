WhatsApp ने iPhone यूजर्स को दिया नया गिफ्ट! अब किसी मैसेज को भूलना होगा नामुमकिन
WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर लॉन्च किया है. अब आप किसी भी मैसेज पर Reminder सेट कर सकते हैं, ताकि जरूरी बातों को भूलने का डर न रहे. यह फीचर WhatsApp के वर्जन 25.25.74 में दिया गया है.

By: Renu chouhan | Last Updated: September 22, 2025 4:35:41 PM IST

WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर लॉन्च किया है. अब आप किसी भी मैसेज पर Reminder सेट कर सकते हैं, ताकि जरूरी बातों को भूलने का डर न रहे. यह फीचर WhatsApp के वर्जन 25.25.74 में दिया गया है. अक्सर हमें किसी चैट में जरूरी मैसेज मिलते हैं – जैसे काम से जुड़ी जानकारी, मीटिंग लिंक, पेमेंट डिटेल या दोस्तों की कोई रिक्वेस्ट. पहले इन्हें याद रखने के लिए लोग Star मैसेज या Screenshot लेते थे. लेकिन अब WhatsApp खुद आपको समय पर याद दिलाएगा. जब आप किसी मैसेज पर Reminder सेट करेंगे, तो उस पर एक bell icon दिखेगा. तय समय पर आपके फोन पर नोटिफिकेशन आएगा और सीधा उसी मैसेज पर ले जाएगा.

WhatsApp में Reminder कैसे सेट करें?
– WhatsApp खोलें और उस चैट पर जाएं.
– जिस मैसेज पर Reminder चाहिए, उस पर लॉन्ग प्रेस करें.
– More… पर टैप करें.
– Remind Me ऑप्शन चुनें.
– अब आप 2 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे या Custom टाइम/डेट चुन सकते हैं.

Reminder कैसे हटाएं?
– अगर आपको Reminder की जरूरत नहीं है तो:
– उस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करें जिसमें bell icon है.
– More… पर टैप करें.
– Cancel Reminder चुनें.

यह फीचर क्यों जरूरी है?
आजकल ग्रुप चैट्स और बिजी शेड्यूल में जरूरी मैसेज अक्सर छूट जाते हैं. जैसे – कोई रात में मीटिंग लिंक भेज दे तो सुबह याद रखना मुश्किल होता है. अब बस Reminder लगा दीजिए, और WhatsApp समय पर अलर्ट दे देगा. यह फीचर खासकर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बिजी लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा.

Tags: WhatsAppWhatsApp iPhoneWhatsApp iPhone reminderWhatsApp messageWhatsApp new update
