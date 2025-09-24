WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर
Home > टेक - ऑटो > WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर

WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर

Whatsapp New Update : व्हाट्सएप ने नया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अब अलग-अलग भाषाओं में सीधे ऐप पर ही सुरक्षित और सहज रूप से बातचीत कर सकेंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 24, 2025 11:15:32 AM IST

WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर

Whatsapp New Update : व्हाट्सएप ने अपने दुनियाभर के यूजर्स के लिए एक नया मैसेज ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है. इसका मकसद है कि दुनिया के अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग बिना किसी दिक्कत के एक-दूसरे से बात कर सकें.

इस फीचर की सबसे खास बात ये है कि मैसेज का अनुवाद आपके फोन में ही होता है. यानी WhatsApp खुद आपके ट्रांसलेट किए हुए मैसेज को नहीं देख सकता. इससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है, जो कि WhatsApp की “end-to-end encryption” नीति के अनुसार है.

धीरे-धीरे सबको मिलेगा ये फीचर

WhatsApp ये सुविधा धीरे-धीरे सभी एंड्रॉयड और iPhone यूजर्स के लिए शुरू कर रहा है. अगर आप इसे जल्दी पाना चाहते हैं, तो अपने WhatsApp ऐप को अपडेट करते रहें.

अब अगर किसी ने आपको किसी और भाषा में मैसेज भेजा है, तो आप बस उस मैसेज पर लंबा टैप (long press) करें और फिर “अनुवाद (Translate)” ऑप्शन चुनें. पहली बार में आपको अपनी पसंदीदा भाषा डाउनलोड करनी होगी, लेकिन उसके बाद ये फीचर तुरंत काम करने लगेगा.

Android और iPhone में भाषाओं का अंतर

Android यूजर्स के लिए शुरुआत में 6 भाषाएं उपलब्ध हैं: अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी और अरबी और iPhone यूजर्स को शुरुआत में 19+ भाषाएं मिलेंगी, यानी उनके पास थोड़े ज्यादा ऑप्शन होंगे.

Android यूजर्स के लिए ऑटो ट्रांसलेशन का फायदा

Android फोन यूजर्स को एक और खास सुविधा मिलेगी- ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन. इसका मतलब, आप किसी खास चैट में ये फीचर चालू (Enable) कर सकते हैं और वहां आने वाले सभी मैसेज खुद-ब-खुद ट्रांसलेट हो जाएंगे. ये फीचर ग्रुप्स या काम की बातचीत के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है.

WhatsApp का ये ट्रांसलेशन फीचर न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से एडवांस है, बल्कि ये दुनिया भर के लोगों को जोड़ने में मदद करेगा. आने वाले समय में जैसे-जैसे और भाषाएं जोड़ी जाएंगी, ये और भी उपयोगी बनता जाएगा.

Tags: message translationWhatsApp Latest Translation UpdateWhatsApp new feature
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर
WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर
WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर
WhatsApp Latest Translation Update : अब कोई भी भाषा समझना होगा बांय हाथ का खेल, व्हाट्सएप पर आया ट्रांसलेशन फीचर