WhatsApp चलेगा अब आपकी घड़ी पर! शुरू हो गई टेस्टिंग, बिना टाइप किए हो सकेगी चैटिंग

कई सालों से इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशखबरी है- अब Apple Watch पर व्हाट्सएप आने वाला है. कंपनी ने इसे Apple के TestFlight प्रोग्राम के जरिए टेस्ट करना शुरू कर दिया है. अब तक यूजर्स सिर्फ नोटिफिकेशन देख पाते थे, लेकिन इस नए ऐप की मदद से आप सीधे अपनी कलाई से चैट कर सकेंगे.

अब घड़ी से करें चैट, रिप्लाई और रिएक्शन

नई companion ऐप में कुछ जबरदस्त फीचर्स जोड़े गए हैं. अब आप अपनी चैट्स स्क्रोल कर सकते हैं, मेसेज पढ़ और रिप्लाई कर सकते हैं, और यहां तक कि इमोजी रिएक्शन भी भेज सकते हैं. हालांकि यह ऐप अभी iPhone ऐप जितनी एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी यह फास्ट रिप्लाई और क्विक कन्वर्सेशन के लिए बहुत काम की साबित होगी.

iPhone से पूरी तरह अलग नहीं है यह ऐप

यह ऐप अभी भी पूरी तरह independent नहीं है. यानी आपका Apple Watch इस समय सिर्फ companion डिवाइस की तरह काम करेगा. इसका मतलब है कि ऐप तभी काम करेगा जब आपकी वॉच iPhone से कनेक्ट होगी. आप फोन दूसरे कमरे में छोड़ सकते हैं, लेकिन घर पर नहीं.

कनेक्ट करना बहुत आसान होगा

इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्मूथ सेटअप प्रोसेस. अगर आपकी वॉच पहले से iPhone से जुड़ी है, तो WhatsApp अपने आप कनेक्ट हो जाएगा. कोई QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी. ऐप में एक छोटा इंडिकेटर दिखेगा जो यह बताएगा कि आपका कनेक्शन सिंक हो रहा है या डिसकनेक्टेड है.

पब्लिक लॉन्च में थोड़ा समय लगेगा

फिलहाल यह ऐप सिर्फ बीटा टेस्टरों के लिए उपलब्ध है. व्हाट्सएप ने अभी तक यह नहीं बताया कि यह सभी के लिए कब आएगा. लेकिन मौजूदा वर्जन देखकर लगता है कि यह फीचर जल्द ही ग्लोबली रोल आउट किया जाएगा. जब यह ऐप लॉन्च होगा, तब Apple Watch यूजर्स को मिलेगा एक नया, हैंडी और स्मार्ट चैटिंग एक्सपीरियंस, जिसमें फोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.