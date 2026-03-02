Home > टेक - ऑटो > इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!

इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!

WhatsApp में बड़ा बदलाव! अब स्टेटस के बीच दिखेंगे विज्ञापन और प्रमोटेड चैनल्स. निजी चैट सेफ रहेगी, लेकिन अपडेट्स टैब बदलेगा पूरी तरह. क्या ये यूजर्स को पसंद आएगा? बड़ा सवाल कायम है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 2, 2026 7:13:27 PM IST

whatsapp update
whatsapp update


Whatsapp Update: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक अहम बदलाव करते हुए अब ग्लोबल लेवल पर स्टेटस विज्ञापन और प्रमोटेड चैनल्स की शुरुआत कर दी है. कंपनी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यूजर्स को नए ब्रांड, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है. साथ ही ये कंपनियों और संगठनों को अपनी डिजिटल मौजूदगी मजबूत करने का नया अवसर देगा.

You Might Be Interested In

पहले स्पॉन्सर्ड कंटेंट सीमित दायरे में दिखाई जाती थी, लेकिन अब इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी ने इस अपडेट की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर की है.

 अपडेट्स टैब में दिखेंगे विज्ञापन

नए स्टेटस विज्ञापन और प्रमोटेड चैनल्स ऐप के अपडेट्स सेक्शन में दिखाई देंगे. इसी सेक्शन में पहले से स्टेटस और चैनल्स मौजूद रहते हैं. विज्ञापन नार्मल स्टेटस पोस्ट के बीच साफ लेबल के साथ दिखाए जाएंगे, ताकि यूजर्स को साफ पता चल सके कि ये प्रमोशनल कंटेंट है.

You Might Be Interested In

इन विज्ञापनों को अन्य स्टेटस की तरह ही आसानी से स्वाइप कर स्किप किया जा सकेगा. कंपनी के अनुसार, इस फीचर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो यूजर्स नए अपडेट्स देख रहे हैं, वे उसी दौरान ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन को भी खोज सकें.

 पर्सनल चैट और कॉल रहेंगे सेफ

कंपनी ने साफ किया है कि ये बदलाव केवल अपडेट्स टैब तक सीमित रहेगा. पर्सनल चैट, कॉल और व्यक्तिगत स्टेटस पहले की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सेफ रहेंगे. यानी यूजर्स की निजी बातचीत या कॉलिंग अनुभव पर इन विज्ञापनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

 यूजर्स के हाथ में रहेगा कंट्रोल

यदि किसी यूजर को कोई विशेष विज्ञापन या बिजनेस बार-बार दिखाई देता है और वो उसे नहीं देखना चाहता, तो वो संबंधित अकाउंट को ब्लॉक या हाइड कर सकता है. इस तरह अपडेट्स सेक्शन में दिखने वाली सामग्री पर यूजर्स का कंट्रोल बना रहेगा. कुछ यूरोपीय देशों और चुनिंदा बाजारों में कंपनी विज्ञापन-मुक्त सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश कर सकती है. इस ऑप्शन के तहत अपडेट्स टैब से विज्ञापन हटा दिए जाएंगे. हालांकि इसकी कीमत और उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

 ग्रुप चैट में नया इतिहास शेयरिंग फीचर

विज्ञापनों की शुरुआत के साथ-साथ WhatsApp अपने फीचर्स का दायरा भी बढ़ा रहा है. हाल ही में ग्रुप चैट के लिए एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके जरिए नए सदस्य जुड़ने के बाद पुरानी बातचीत का सार समझ सकते हैं.

अब ग्रुप एडमिन या सदस्य 25 से लेकर 100 तक पुराने मैसेज स्ट्रक्चर मेथड से नए सदस्य के साथ शेयर कर सकते हैं. पहले नए यूजर्स केवल वही मैसेज देख पाते थे जो उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद भेजे गए हों. कंपनी के अनुसार, जब भी पुराना चैट इतिहास शेयर किया जाएगा, तो सभी ग्रुप सदस्यों को इसकी सूचना मिलेगी. साथ ही मैसेज भेजने का समय और प्रेषक की जानकारी भी साफ रूप से दिखाई देगी.

You Might Be Interested In
Tags: WhatsApp new update
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026

एक इंसान रोज कितनी सांस लेता होगा?

March 2, 2026

रंगों के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का, होली वीक में ओटीटी...

March 2, 2026

ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस...

March 2, 2026

बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?

March 1, 2026

होली के बाद बालों से रंग कैसे हटाएं? जानें आसान...

March 1, 2026
इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!
इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!
इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!
इस नए फीचर के साथ WhatsApp बदल रहा गेम, अपडेट्स टैब में आएंगे प्रमोटेड चैनल्स और ब्रांड्स!