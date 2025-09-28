Activa, Jupiter को टेंशन देने आई ये स्कूटर! 3 दिन में मचा दिया तहलका, जानिए कीमत और फीचर्स
कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपए रखी है, जो पहले 2,500 ग्राहकों के लिए लागू होगी. इसके बाद कीमत 1.38 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी. अभी भी लगभग 1,500 यूनिट्स के लिए ग्राहक इस शुरुआती ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

By: Renu chouhan | Published: September 28, 2025 4:15:13 PM IST

भारतीय बाजार में हाल ही में VLF Mobster 135 स्कूटर लॉन्च हुआ है और इसे पहले तीन दिनों में 1,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं. इसका मतलब है कि औसतन हर घंटे लगभग 21 बुकिंग्स हुई. इस स्कूटर की डिजाइन और फीचर्स ने युवाओं और स्कूटर प्रेमियों के बीच इसे तुरंत फेवरेट बना दिया.

कीमत और बुकिंग ऑफर
कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपए रखी है, जो पहले 2,500 ग्राहकों के लिए लागू होगी. इसके बाद कीमत 1.38 लाख रुपए तक बढ़ जाएगी. अभी भी लगभग 1,500 यूनिट्स के लिए ग्राहक इस शुरुआती ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

VLF Mobster 135 का डिजाइन
इस स्कूटर को इतालवी डिजाइनर एलेसेंड्रो टार्टारिनी ने डिजाइन किया है, जो पहले कई प्रीमियम दोपहिया वाहनों की स्टाइलिंग कर चुके हैं. Mobster 135 में ADV (एडवेंचर बाइक) और स्ट्रीटफाइटर मोटरसाइकिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इसके फ्रंट में ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैंप, शार्प पैनल और ऑल-LED सेटअप इसे प्रीमियम लुक देते हैं.

फीचर्स
यह स्कूटर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें रेड और ग्रे जैसे स्पोर्टी कलर ऑप्शन हैं.
मुख्य फीचर्स में शामिल हैं:

– 5-इंच TFT डिस्प्ले
– ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
– कीलेस इग्निशन और ऑटो स्टार्ट/स्टॉप
– इल्युमिनेटेड स्विचगियर और ऑल-LED लाइटिंग

ABS और सेफ्टी
VLF Mobster 135 अपनी कैटेगरी का पहला 125cc स्कूटर है जिसमें स्विचेबल डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. ये फीचर्स आमतौर पर हाई-एंड बाइक्स में देखने को मिलते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस
इसमें 125cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 12bhp पावर और 11.7Nm टॉर्क देता है. फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में डुअल गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जो खराब रास्तों पर भी स्मूथ और स्टेबल राइडिंग सुनिश्चित करते हैं.

क्यों है खास
VLF Mobster 135 सिर्फ स्कूटर नहीं बल्कि भारतीय युवाओं के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बनता जा रहा है. पावर, डिजाइन और एडवांस फीचर्स का यह कॉम्बिनेशन इसे सेगमेंट का गेम चेंजर बना सकता है. शुरुआती कीमत और बुकिंग रिस्पॉन्स यह साफ दिखाते हैं कि यह स्कूटर जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है.

