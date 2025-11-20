Home > टेक - ऑटो > Vivo X200T का बड़ा धमाका! X200 FE जैसा पावरफुल फोन, लेकिन और भी सस्ता, लॉन्च से पहले जानिए सबकुछ

यह फोन इसी साल आए Vivo X200 FE जैसा ही बताया जा रहा है. मतलब, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन काफी हद तक X200 FE के जैसे हो सकते हैं, बस कुछ छोटे बदलाव इस मॉडल में जोड़े जाएंगे.

By: Renu chouhan | Published: November 20, 2025 7:56:23 PM IST

Vivo अपनी X200 सीरीज़ को लगातार बढ़ा रहा है और अब एक नया मॉडल Vivo X200T लॉन्च होने की तैयारी में है. यह फोन इसी साल आए Vivo X200 FE जैसा ही बताया जा रहा है. मतलब, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन काफी हद तक X200 FE के जैसे हो सकते हैं, बस कुछ छोटे बदलाव इस मॉडल में जोड़े जाएंगे. खास बात यह है कि X200T को ऑनलाइन मार्केट के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि यह वेब-एक्सक्लूसिव फोन की तरह बेचा जा सके.

दो नए मॉडल आने वाले हैं — X200T और X300 FE
मशहूर टिप्स्टर अभिषेक यादव के अनुसार Vivo अभी X200 सीरीज़ खत्म नहीं कर रहा. कंपनी के दो नए मॉडल — Vivo X200T और Vivo X300 FE — आने की प्लानिंग है. X200T जल्द लॉन्च हो सकता है और इसका मॉडल नंबर V2561 बताया जा रहा है. लीक्स के मुताबिक, इसका हार्डवेयर X200 FE से काफी मिलता-जुलता होगा, जिससे यह फोन मिड-रेंज बजट में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है.

ऑनलाइन-फर्स्ट रणनीति: आक्रामक कीमत की उम्मीद
X200T, X200 सीरीज़ का सातवां फोन होगा और इसे खास तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि इसमें कंपनी आक्रामक प्राइसिंग, बैंक ऑफर्स और खास ऑनलाइन बंडल ऑफर्स दे सकती है. इस रणनीति का फायदा ये होगा कि Vivo कम कीमत में ज्यादा फीचर्स पेश कर सकेगा, जिससे ये फोन मिड-रेंज मार्केट में काफी लोकप्रिय हो सकता है.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस X200 FE जैसी
अगर लीक्स सही हैं, तो X200T में X200 FE वाला 6.31 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया था. स्क्रीन कलर्स, ब्राइटनेस और स्मूदनेस इस फोन की बड़ी ताकत होंगी. परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट मिल सकता है, जिसे 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा जा सकता है. यह कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए काफी दमदार माना जाता है.

कैमरा सेटअप में नहीं होगा बड़ा बदलाव
Vivo X200 FE का कैमरा सिस्टम पहले से ही काफी मजबूत था, और X200T में भी वही सेटअप आने की उम्मीद है. इसमें Zeiss ट्यून किया हुआ ट्रिपल कैमरा सिस्टम शामिल रहता है- 50MP मेन कैमरा, 8MP सेकेंडरी लेंस, और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, जिसमें ऑप्टिकल ज़ूम दिया गया था. फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है, जो हाई-डेफिनिशन वीडियो और शार्प फोटो लेने में बेहतरीन माना जाता है.

बैटरी और चार्जिंग फीचर्स FE जैसे ही
बैटरी के मामले में X200T में 6,500mAh बैटरी और 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है. यह सेटअप पूरे दिन का बैकअप और बहुत तेज़ चार्जिंग दोनों ही देने में सक्षम है. Vivo के मिड-प्रिमियम फोन लगातार इसी मजबूत बैटरी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. साथ ही, फोन में IP68 और IP69 रेटिंग भी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पानी और धूल से अच्छी सुरक्षा देगा.

कीमत हो सकती है X200 FE से कम
जब जुलाई में Vivo X200 FE लॉन्च हुआ था, उसकी कीमत भारत में ₹54,999 (12GB/256GB) थी. अगर X200T को ऑनलाइन-फोकस्ड मॉडल के रूप में लाया जाता है, तो इसकी कीमत उससे भी कम रखने की संभावना है. इससे यह X200 सीरीज़ का सबसे किफायती फोन बन सकता है.

क्या Vivo X200T मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है?
X200T में मिलने वाले फीचर्स—पावरफुल चिपसेट, Zeiss कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग—इसे मिड-रेंज कैटेगरी का नया स्टार बना सकते हैं. खासकर ऑनलाइन ग्राहकों के लिए यह फोन प्राइस और फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है. लीक्स के अनुसार लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है, और Vivo फैन्स को जल्द इसका इंतजार खत्म हो सकता है.

