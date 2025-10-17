Vivo ने लॉन्च किया नया OriginOS 6, अब मिलेगा Android 16 का दमदार AI एक्सपीरियंस और नया स्टाइलिश लुक

Vivo ने अपने नए सॉफ्टवेयर OriginOS 6 को लॉन्च कर दिया है, जो Android 16 पर आधारित है. पहले यह सिर्फ चीन के लिए एक्सक्लूसिव था, लेकिन अब इसे ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है. इस अपडेट के बाद Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स में अब FunTouch OS की जगह OriginOS 6 इस्तेमाल किया जाएगा. यह नया वर्जन बेहतर AI फीचर्स, रीडिजाइन इंटरफेस, स्मूथ एनिमेशन और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के साथ आता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएगा.

ग्लोबल रोलआउट और नया डिजाइन डायरेक्शन

कंपनी ने बताया कि OriginOS 6 का ग्लोबल रोलआउट नवंबर 2025 से फेज-वाइज शुरू होगा. हालांकि, अभी तक Vivo ने यह नहीं बताया कि कौन से डिवाइस पहले अपडेट पाएंगे. नए सिस्टम का थीम है – “More Local, More Global”, यानी ऐसा डिजाइन जो हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड और इंटरनेशनल दोनों हो. इस सिस्टम का फोकस तीन बातों पर है – Smoothness (स्मूद परफॉर्मेंस), Design (बेहतर लुक) और AI Integration (स्मार्ट टेक्नोलॉजी).

स्मूदनेस: और तेज, और स्मार्ट

Vivo ने इस नए सॉफ्टवेयर में Origin Smooth Engine जोड़ा है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को हर लेयर पर ऑप्टिमाइज करता है- चाहे वह कंप्यूटिंग, स्टोरेज या डिस्प्ले हो. Vivo का दावा है कि अब ऐप्स 18.5% तेजी से खुलते हैं, फ्रेम-रेट 10.5% ज्यादा स्थिर है, और डेटा लोडिंग स्पीड दोगुनी हो गई है. इससे फोन का इस्तेमाल और भी स्मूद और फास्ट महसूस होगा.

इसके अलावा, Snap-Up Engine नाम की नई तकनीक जोड़ी गई है जो जरूरी कामों (जैसे पेमेंट या टिकट बुकिंग) के दौरान कंप्यूटिंग पावर को ऑटोमैटिकली बढ़ा देती है. इंटरफेस में Spring Animation, Blur Transition, Morphing Animation जैसी नई विजुअल इफेक्ट्स जोड़ी गई हैं, जिससे हर मूवमेंट और ज्यादा फ्लूइड और नैचुरल लगेगा.

डिजाइन: और ज्यादा पर्सनल और मॉडर्न

Vivo ने अपने नए इंटरफेस में Origin Design System पेश किया है, जो पूरे UI में कलर्स, फॉन्ट्स, आइकॉन्स और विजुअल डेप्थ को स्टैंडर्ड बनाता है. नया Vivo Sans Font अब 40 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है, और Translucent Colours व Dynamic Glow जैसे इफेक्ट्स स्क्रीन को और गहराई और आकर्षक लुक देते हैं.

यूजर्स अब Lock Screen Grid फीचर से अपने लॉक स्क्रीन पर विजेट्स अरेंज, फोटोज और फॉन्ट्स कस्टमाइज कर सकते हैं. होम स्क्रीन पर अब 4×7 लेआउट है जो एडेप्टिव फोल्डर्स और Flip Cards सपोर्ट करता है. साथ ही, Weather, iManager और Origin Health जैसे कई इनबिल्ट ऐप्स का डिजाइन भी अब और स्टाइलिश और स्मूद हो गया है.

AI अपग्रेड्स: ‘Origin Island’ और स्मार्ट टूल्स

OriginOS 6 का सबसे बड़ा आकर्षण है ‘Origin Island’, जो कि Apple के Dynamic Island से इंस्पायर्ड है. यह फीचर स्क्रीन के टॉप पर लाइव अपडेट्स, नोटिफिकेशन और इंटरैक्टिव एक्शन दिखाता है, जिससे यूजर्स को रीयल-टाइम जानकारी मिलती रहती है- जैसे म्यूजिक कंट्रोल, टाइमर, कॉल या नोटिफिकेशन अलर्ट.

Vivo ने इसमें कई AI-सक्षम फीचर्स भी जोड़े हैं, जो फोन को यूजर की हैबिट्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऑटोमैटिक एडजस्ट करते हैं. इससे फोन न केवल स्मार्ट बल्कि ज्यादा समझदार और इंटरएक्टिव बन जाता है.