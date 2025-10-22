रिकॉर्ड तोड़ अक्टूबर! UPI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिवाली की खरीदारी और GST कटौती ने बढ़ाया ट्रांजैक्शन बूम

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI (Unified Payments Interface) ने इस अक्टूबर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. दिवाली की खरीदारी और GST रेट्स में कमी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है. NPCI (National Payments Corporation of India) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू सितंबर की तुलना में 13% बढ़कर ₹94,000 करोड़ प्रतिदिन तक पहुंच गई है- और महीने के अभी कुछ दिन बाकी हैं.

अब तक का सबसे तेज मंथली ग्रोथ

UPI, जो भारत में होने वाले कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का लगभग 85% हिस्सा रखता है, ने पिछले कुछ वर्षों में इतनी तेज ग्रोथ बहुत कम देखी थी. यह अक्टूबर UPI के लिए अब तक के सबसे तेजी से बढ़ते महीनों में से एक बन गया है.

रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम – दिवाली ईव पर 740 मिलियन ट्रांजैक्शन

इस बार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. दिवाली की पूर्व संध्या पर UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 740 मिलियन (74 करोड़) तक पहुंच गया — जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. औसतन, अक्टूबर में 695 मिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन हुए, जो सितंबर के 654 मिलियन की तुलना में 6% अधिक हैं. पिछले साल भी ऐसा ही उछाल देखा गया था, जब दुर्गा पूजा और दिवाली दोनों अक्टूबर में पड़े थे. इस बार भले ही दशहरा सितंबर में था, लेकिन दिवाली 20 अक्टूबर को होने के कारण ट्रांजैक्शन में फिर से बूम आया.

₹1 लाख करोड़ का आंकड़ा कई बार पार

20 अक्टूबर (दिवाली के दिन) तक UPI ने इस महीने 6 बार ₹1 लाख करोड़ से अधिक के दैनिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए — जबकि सितंबर में ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ था. आम तौर पर महीने की शुरुआत में वेतन और EMI भुगतान के कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार त्योहार की खरीदारी ने पूरी तस्वीर बदल दी. पहले हफ्ते में जहां रोजाना ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹1 लाख करोड़ से ऊपर थी, वहीं महीने के मध्य तक यह औसतन ₹60,000 करोड़ तक गिरती थी — लेकिन इस अक्टूबर में ऐसा नहीं हुआ.

ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा UPI

यह शानदार ग्रोथ इस बात का संकेत है कि अक्टूबर में UPI एक नया ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड बना सकता है. अंदाजा है कि इस महीने का कुल मासिक ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹28 लाख करोड़ को पार कर जाएगा — जबकि अब तक का रिकॉर्ड ₹25 लाख करोड़ है. सितंबर में कई डिजिटल पेमेंट्स में गिरावट देखी गई थी क्योंकि लोग GST रेट कम होने का इंतजार कर रहे थे. 22 सितंबर से लागू नई GST दरों के बाद, अक्टूबर में खरीदारी और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों में जबरदस्त उछाल आया. यह ₹94,000 करोड़ का औसत दैनिक आंकड़ा मई के ₹81,000 करोड़ और सितंबर के ₹83,000 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है.

क्रेडिट कार्ड खर्च में आई गिरावट

जहां UPI के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं, वहीं क्रेडिट कार्ड खर्च में गिरावट देखी जा रही है. अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग सितंबर की तुलना में काफी कम रही है. पिछले महीने Flipkart Big Billion Days और Amazon Great Indian Festival के चलते क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड बनाया था — सितंबर में ही ₹1.18 लाख करोड़ खर्च किए गए थे. 22 सितंबर को, जब दोनों ई-कॉमर्स सेल शुरू हुईं, उस दिन ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ₹10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए थे. लेकिन अक्टूबर में ज्यादातर लोगों ने UPI को प्राथमिकता दी, क्योंकि यह अब हर प्लेटफॉर्म पर आसान, फ्री और इंस्टेंट है.