नवंबर 2025 में आएंगे ये Smartphones! iQOO 15 से लेकर Oppo Find X9 तक, यहां देखें List

टेक प्रेमियों के लिए नवंबर 2025 बेहद रोमांचक होने वाला है! इस महीने कई बड़ी मोबाइल कंपनियां अपने लेटेस्ट और पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं. चाहे बात हो iQOO 15 की दमदार बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस की, या फिर Oppo Find X9 सीरीज़ के शानदार कैमरा की- हर ब्रांड कुछ नया लेकर आ रहा है.

iQOO 15

नवंबर 2025 में iQOO एक नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने जा रहा है- iQOO 15. यह फोन 26 नवंबर को ग्लोबली और भारत में लॉन्च होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. यानी कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज! इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा, जो हाई परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों के लिए शानदार होगा. इसके साथ एक Q3 गेमिंग चिप भी दी जा रही है, जिससे यह फोन गेमर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलेगा- और यह इस सिस्टम पर चलने वाला पहला स्मार्टफोन होगा.

Oppo Find X9 Series – कैमरा और परफॉर्मेंस का धांसू कॉम्बो

Oppo अपने नए फ्लैगशिप सीरीज़ Find X9 और Find X9 Pro को चीन के बाद अब भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च करने की तैयारी में है. Find X9 Pro में 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले, और Find X9 में 6.69 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है. दोनों ही फोन में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट लगाया गया है. इन फोनों में आपको 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिल सकती है- यानी परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन किसी लैपटॉप से कम नहीं. Oppo के ये हैंडसेट प्रीमियम डिजाइन और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ बाजार में तहलका मचा सकते हैं.

Lava Agni 4 – मेड इन इंडिया का मेटल बॉडी फोन

भारतीय ब्रांड Lava भी नवंबर 2025 में अपना नया स्मार्टफोन Agni 4 लॉन्च करने जा रहा है. यह फोन पूरी तरह मेटल बॉडी डिजाइन में होगा और पीछे की ओर हॉरिजॉन्टल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा. इस फोन में 6.78 इंच का Full HD+ डिस्प्ले होगा जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट और 7000mAh की बैटरी मिलेगी. Lava का यह फोन उन यूजर्स के लिए है जो मजबूत, स्टाइलिश और लंबे बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं.

Nothing Phone 3a Lite – बजट में फ्लैगशिप फीचर्स वाला फोन

Nothing कंपनी ने हाल ही में अपना नया बजट स्मार्टफोन Phone 3a Lite ग्लोबली लॉन्च किया है. हालांकि, भारत में इसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर 2025 में यह भी भारत में उपलब्ध होगा. इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर दिया गया है. कैमरा सेटअप में 50MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड, और 2MP मैक्रो लेंस शामिल हैं.

कंपनी इस फोन को खासतौर पर उन लोगों के लिए ला रही है जो बजट में एक स्टाइलिश और परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहते हैं.

नवंबर 2025 में टेक वर्ल्ड में मचेगा धमाल

iQOO, Oppo, Lava और Nothing जैसे ब्रांड नवंबर में अपने नए डिवाइस लॉन्च करके बाजार में एक बड़ा मुकाबला पेश करने जा रहे हैं. जहां iQOO 15 गेमर्स के लिए बनेगा, वहीं Oppo अपने शानदार कैमरा से ग्राहकों को लुभाएगा. Lava अपने Made in India फोन से लोगों का दिल जीतेगा और Nothing अपने यूनिक डिजाइन और फीचर्स से ट्रेंड सेट करेगा.