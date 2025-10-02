Ola, Ather करते रहे नंबर-1 बनने की लड़ाई! पीछे से खेल कर गई ये कंपनी, यहां बना डाला रिकॉर्ड

सितंबर 2025 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (EV) मार्केट में टीवीएस मोटर्स ने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचकर अपनी ताकत दिखाई. वाहन (Vahan) रिटेल डेटा के अनुसार, टीवीएस ने 21,052 यूनिट्स की बिक्री की और टॉप पर रहा. बजाज की चेतक स्कूटर ने 17,972 यूनिट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं, एथर ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ते हुए 16,558 यूनिट्स बेचीं. ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री घटकर 12,223 यूनिट्स रह गई, जिससे वह टॉप 3 से बाहर की ओर दिखने लगी.

एथर ने बनाई अपनी पकड़

एथर लंबे समय से टॉप-3 में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर महीने मामूली अंतर से पीछे रह जाता था. इस बार कंपनी ने तेजी से पकड़ बनाई है और अब दक्षिण भारत के बाहर के राज्यों से भी अच्छी बिक्री हो रही है. एथर का कहना है कि दक्षिण भारत में वह नंबर-1 पोजिशन पर है. इसके बड़े बाजार हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा. मिडिल इंडिया पर फोकस करने की वजह से कंपनी के आउटलेट्स मार्च 2024 के 49 से बढ़कर हाल ही में 109 हो गए हैं.

एथर की कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा Ritzta Electric Family Scooter से आता है. अब कंपनी का लक्ष्य है कि बजाज ऑटो को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाए. फिलहाल एथर और बजाज के बीच लगभग 1,500 यूनिट्स का अंतर है.

लगातार घट रही ओला की बिक्री

ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री साल की शुरुआत से ही घटती जा रही है. कंपनी ने पहले कहा था कि साल की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्कतें थीं, जिससे बिक्री अस्थायी तौर पर कम हुई थी. लेकिन अब लगातार गिरावट देखी जा रही है. इस बार ओला केवल 12,223 यूनिट्स बेच पाई, जो एथर और टीवीएस से काफी कम है.

Vida ने भी दिखाई दमखम

हीरो मोटोकॉर्प की Vida ने भी सितंबर में बड़ी छलांग लगाई और 11,856 यूनिट्स बेचे. हाल ही में शुरू की गई बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) स्कीम की वजह से इसकी बिक्री मजबूत हुई. इस योजना से स्कूटर की शुरुआती कीमत कम हो जाती है और ग्राहक इसे आसानी से खरीद सकते हैं. Vida अब धीरे-धीरे ओला इलेक्ट्रिक के करीब पहुँच रही है और अगले कुछ महीनों में और आगे निकल सकती है.

ई-स्कूटर मार्केट का हाल

इससे साफ होता है कि टीवीएस और एथर जैसे ब्रांड तेजी से मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं. ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल पीछे की ओर है, जबकि Vida और बजाज धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं. आगामी त्योहारों और सेल्स सीजन में यह रैंकिंग और बदल सकती है.