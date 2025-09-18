1 लीटर पेट्रोल में 60KM चलती है ये स्टाइलिश बाइक! साइड स्टैंड लगाते ही इंजन हो जाता है बंद, जानिए कीमत
1 लीटर पेट्रोल में 60KM चलती है ये स्टाइलिश बाइक! साइड स्टैंड लगाते ही इंजन हो जाता है बंद, जानिए कीमत

अगर आप कम बजट में एक ऐसी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ फीचर पैक्ड भी हो, तो टीवीएस रेडर आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. 125 सीसी इंजन वाली यह बाइक युवाओं के बीच अपनी मॉडर्न डिजाइन, शानदार परफॉर्मेंस और दमदार माइलेज की वजह से काफी पसंद की जा रही है.

By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 7:35:00 AM IST

1 लीटर पेट्रोल में 60KM चलती है ये स्टाइलिश बाइक! साइड स्टैंड लगाते ही इंजन हो जाता है बंद, जानिए कीमत

अगर आप कम बजट में एक ऐसी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ फीचर पैक्ड भी हो, तो टीवीएस रेडर आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. 125 सीसी इंजन वाली यह बाइक युवाओं के बीच अपनी मॉडर्न डिजाइन, शानदार परफॉर्मेंस और दमदार माइलेज की वजह से काफी पसंद की जा रही है.

शानदार माइलेज और परफॉर्मेंस
टीवीएस रेडर को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बजट और परफॉर्मेंस दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 55 से 67 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. ऐसे में यह न सिर्फ स्टाइलिश लुक्स बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी बेहतरीन साबित होती है.

एडवांस फीचर्स जो आमतौर पर महंगी बाइकों में मिलते हैं
शोरूम मैनेजर रंजीत कुमार मिश्रा के मुताबिक, टीवीएस रेडर में कई ऐसे एडवांस फीचर दिए गए हैं, जो आमतौर पर हाई-एंड बाइकों में देखने को मिलते हैं. इसमें मोनो शॉक अब्जॉर्बर दिया गया है, जो राइडिंग को और भी स्मूद बनाता है. साथ ही इसमें कंप्लीट डिजिटल TFT डिस्प्ले मौजूद है, जिसमें कॉल मैनेजमेंट और वॉइस असिस्टेंट जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी शामिल है.

सुरक्षा और राइडिंग कम्फर्ट पर खास ध्यान
टीवीएस रेडर को सुरक्षा और कम्फर्ट दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें ट्यूबलेस टायर और सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम (SBT) दिया गया है, जो ब्रेकिंग के दौरान बेहतर कंट्रोल और सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा, इसका साइलेंट स्टार्ट इंजन और पावर व इको राइडिंग मोड्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं. खास बात यह है कि बाइक को साइड स्टैंड पर लगाते ही इंजन अपने आप बंद हो जाता है. यह फीचर सुरक्षा के साथ-साथ ईंधन की बचत भी करता है.

कीमत और उपलब्धता
टीवीएस रेडर की कीमत कोडरमा में लगभग 1 लाख 7 हजार रुपये रखी गई है. इस प्राइस रेंज में इतने एडवांस फीचर्स और शानदार माइलेज के साथ यह बाइक युवाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाती है.

1 लीटर पेट्रोल में 60KM चलती है ये स्टाइलिश बाइक! साइड स्टैंड लगाते ही इंजन हो जाता है बंद, जानिए कीमत

