TVS Apache RTX 300 या Keeway RR 300 कौन सी बाइक है दोनों में से ज्यादा अच्छी?

TVS Apache RTX 300 vs Keeway RR 300: TVS Apache RTX 300 ज्यादा पावर, मॉडर्न फीचर्स और लंबी दूरी के आराम के लिए बेहतर एडवेंचर बाइक है. वहीं Keeway RR 300 कम कीमत, बेहतर माइलेज और शहर में स्टाइलिश स्पोर्टी राइड के लिए सही है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 5, 2026 1:24:48 PM IST

TVS Apache RTX 300 vs Keeway RR 300 comparison
TVS Apache RTX 300 vs Keeway RR 300 comparison


TVS Apache RTX 300 vs Keeway RR 300: भारतीय बाइक बाजार में 300 सीसी के आसपास की मोटरसाइकिलें काफी फेमस हो रही हैं. इस कैटेगरी में दो अलग-अलग तरह की बाइकों की तुलना की जाती है- एक है एडवेंचर-टूरिंग बाइक और दूसरी स्पोर्ट्स बाइक. TVS Apache RTX 300 और Keeway RR 300 इसी कैटेगरी की दो मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल और खासियतें काफी अलग हैं. एक लंबी दूरी और खराब रास्तों के लिए बनाई गई है, जबकि दूसरी शहर में चलाने और स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है.

 इंजन और पावर

TVS Apache RTX 300 में 299.1 सीसी का इंजन दिया गया है, जो लगभग 36 पीएस की पावर और 28.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. ज्यादा पावर होने की वजह से ये बाइक हाईवे और लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर प्रदर्शन देती है.

दूसरी ओर Keeway RR 300 में 292.4 सीसी का इंजन मिलता है. ये लगभग 27.88 पीएस की पावर और 25 एनएम टॉर्क देता है. पावर थोड़ी कम होने के कारण ये बाइक सामान्य राइडिंग और शहर के इस्तेमाल के लिए ज्यादा सही मानी जाती है.

 डिजाइन और उपयोग

TVS Apache RTX 300 एक एडवेंचर-टूरर बाइक है. इसमें लगभग 180 मिमी का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है. लंबी दूरी की यात्रा और अलग-अलग तरह के रास्तों पर चलाने के लिए इसे बनाया गया है.

वहीं Keeway RR 300 एक फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है. इसका डिजाइन स्पोर्टी है और यह शहर की सड़कों पर तेज और स्टाइलिश राइड के लिए ज्यादा सही है.

 फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो TVS Apache RTX 300 में कई आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं. इसमें राइड मोड्स, बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और एडजस्टेबल सस्पेंशन के लिए वैकल्पिक किट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं. ये फीचर्स राइडिंग को ज्यादा सुविधाजनक बनाते हैं.

दूसरी तरफ Keeway RR 300 में फीचर्स थोड़े सरल हैं. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन एडवांस राइडिंग सहायता सुविधाएं सीमित हैं.

 कीमत

कीमत के मामले में Keeway RR 300 सस्ती मानी जाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1.83 से 1.85 लाख रुपये के आसपास बताई जाती है.

जबकि TVS Apache RTX 300 की कीमत थोड़ी ज्यादा है और ये करीब 1.99 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि ज्यादा कीमत के साथ इसमें ज्यादा पावर और फीचर्स भी मिलते हैं.

 माइलेज

माइलेज के मामले में Keeway RR 300 आगे मानी जाती है. इसका दावा लगभग 40 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने का है. वहीं TVS Apache RTX 300 का अनुमानित माइलेज करीब 32 किमी प्रति लीटर बताया जाता है.

अगर किसी राइडर को ज्यादा पावर, मॉडर्न फीचर्स और लंबी दूरी की आरामदायक राइड चाहिए, तो TVS Apache RTX 300 बेहतर ऑप्शन हो सकती है.

लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम कीमत में स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक चाहता है और ज्यादातर शहर में चलाना चाहता है, तो Keeway RR 300 एक सही ऑप्शन बन सकती है.

Tags: Keeway RR 300 priceTVS Apache RTX 300 priceTVS Apache RTX 300 vs Keeway RR 300
