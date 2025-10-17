Home > टेक - ऑटो > Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए

Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए

आज भारत कैसे शॉपिंग कर रहा है और किन प्रोडक्ट्स की ओर अपग्रेड कर रहा है. इस साल के फेस्टिव सीजन में 276 करोड़ से ज्यादा कस्टमर विजिट्स दर्ज हुईं और टेक वर्ल्ड में कुछ प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा चमके. आइए जानते हैं इस साल के 5 सबसे बड़े विनर्स कौन रहे.

By: Renu chouhan | Published: October 17, 2025 6:06:26 AM IST

Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए

Amazon का Great Indian Festival 2025 सिर्फ एक सेल नहीं थी, बल्कि ये इस बात की झलक थी कि आज भारत कैसे शॉपिंग कर रहा है और किन प्रोडक्ट्स की ओर अपग्रेड कर रहा है. इस साल के फेस्टिव सीजन में 276 करोड़ से ज्यादा कस्टमर विजिट्स दर्ज हुईं और टेक वर्ल्ड में कुछ प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा चमके. आइए जानते हैं इस साल के 5 सबसे बड़े विनर्स कौन रहे.

प्रीमियम स्मार्टफोन्स बने लोगों की पहली पसंद
इस बार की फेस्टिव शॉपिंग में साफ दिखा कि भारतीय ग्राहक अब प्रीमियम स्मार्टफोन्स की ओर झुक रहे हैं. ₹30,000 से ऊपर की कीमत वाले स्मार्टफोन्स की सेल में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिलचस्प बात यह रही कि करीब 65% खरीदार टियर 2 और टियर 3 शहरों से थे. Samsung, OnePlus और Apple जैसी कंपनियों ने शानदार EMI और बैंक ऑफर्स के जरिए मार्केट पर कब्जा जमाया. यह ट्रेंड बताता है कि अब भारत के छोटे शहर भी टेक ट्रेंड्स में पीछे नहीं हैं.

MacBook Air M4 बना फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा स्टार
अगर इस साल किसी एक प्रोडक्ट ने लोगों की नजरें खींचीं, तो वो था MacBook Air M4. Amazon के डेटा के अनुसार, इसकी डिमांड पिछले साल की तुलना में 21 गुना ज्यादा रही. बेहतरीन डील्स, EMI और एक्सचेंज ऑफर्स ने इसे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए किफायती बना दिया. एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक, “अब ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म वैल्यू और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दे रहे हैं.” Apple और HP दोनों की लैपटॉप सेल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई.

बड़े टीवी बने हर घर का सपना
इस बार भारतीय ग्राहकों ने अपने लिविंग रूम को अपग्रेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 43 इंच से 55 इंच के टीवी में अपग्रेड करने का ट्रेंड छाया रहा, जबकि 75 इंच मॉडल्स की सेल में 70% की बढ़ोतरी हुई. QLED TVs की सेल दोगुनी हुई और Mini-LED TVs में 500x ग्रोथ देखने को मिली. इस ग्रोथ के पीछे GST रिविजन और अफोर्डेबिलिटी बड़ी वजह रही. Xiaomi, Samsung और LG जैसी कंपनियों ने इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया.

Fire TV Devices ने मारी बाजी
OTT कंटेंट के दौर में स्मार्ट स्ट्रीमिंग डिवाइस की मांग बढ़ती जा रही है. Amazon की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले टीवी में से 3 टीवी Fire TV बिल्ट-इन के साथ आए. सबसे पॉपुलर रहे Xiaomi 55-inch QLED Fire TV और Xiaomi 43-inch 4K Fire TV. भारतीय यूजर्स को इनमें स्मार्ट कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल प्राइस दोनों मिले, जिससे OTT देखने का अनुभव और बेहतर हुआ.

टियर-2 और टियर-3 शहरों ने दिखाई सबसे ज्यादा ताकत
सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि इस बार 70% से ज्यादा शॉपर्स टियर-2 और टियर-3 शहरों से थे. No-cost EMI, आसान फाइनेंसिंग और GST बेनिफिट्स ने पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को आकर्षित किया. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह एक कल्चरल शिफ्ट है — अब छोटे शहर भारत के डिजिटल रेवॉल्यूशन की कमान संभाल रहे हैं. जैसा कि एक रिसर्चर ने कहा, “अब फेस्टिव ई-कॉमर्स सिर्फ मेट्रो शहरों की कहानी नहीं, बल्कि ‘भारत’ की जीत की कहानी बन चुकी है.”

Tags: AmazonAmazon Great Indian Festival 2025MacBookqled tv
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम

October 17, 2025

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025
Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए
Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए
Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए
Amazon Great Indian Festival 2025: सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका? कौन सा टीवी बिका? यहां जानिए