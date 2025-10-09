अब Tinder पर नहीं चलेगी धोखेबाज़ी! फेक प्रोफाइल्स को पकड़ने आया नया Face Check फीचर
Tinder का यह नया फीचर बहुत ही आसान और सुरक्षित है। अब किसी भी यूज़र को ऐप इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा वीडियो सेल्फी रिकॉर्ड करना होगा। इस वीडियो की तुलना आपके प्रोफाइल फोटो से की जाएगी। अगर दोनों मैच करते हैं, तो आपको Tinder पर एक ‘Blue Photo Verified Badge’ मिलेगा।

By: Renu chouhan | Published: October 9, 2025 7:34:45 PM IST

भारत में ऑनलाइन डेटिंग का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही फेक प्रोफाइल्स और स्कैमर्स की समस्या भी लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में अब Tinder ने बड़ा कदम उठाते हुए ‘Face Check’ फीचर भारत में लॉन्च किया है। यह फीचर यूज़र्स को असली और नकली प्रोफाइल्स की पहचान करने में मदद करेगा, ताकि लोग केवल वेरिफाइड और असली लोगों से ही जुड़ सकें।

क्या है Tinder का Face Check फीचर?

Tinder का यह नया फीचर बहुत ही आसान और सुरक्षित है। अब किसी भी यूज़र को ऐप इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा वीडियो सेल्फी रिकॉर्ड करना होगा। इस वीडियो की तुलना आपके प्रोफाइल फोटो से की जाएगी। अगर दोनों मैच करते हैं, तो आपको Tinder पर एक ‘Blue Photo Verified Badge’ मिलेगा।

यह बैज इस बात का सबूत होगा कि प्रोफाइल असली है, न कि कोई स्कैमर या फेक अकाउंट। इस फीचर से यूज़र्स को भरोसा रहेगा कि जिससे वे बात कर रहे हैं, वह सच में वही व्यक्ति है जो प्रोफाइल में दिख रहा है।

क्यों जरूरी है ये फीचर भारत के लिए?

भारत में Tinder जैसे ऐप्स पर लाखों लोग नए लोगों से मिलने के लिए साइन अप करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में फेक प्रोफाइल, धोखाधड़ी और पैसे ठगने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में Face Check फीचर यूज़र्स की सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

Tinder के ट्रस्ट एंड सेफ्टी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट Yoel Roth ने कहा, “भारत में यह फीचर ऐसे समय में आया है जब ऑनलाइन ट्रस्ट पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। यह लोगों को असली रिश्ते बनाने का भरोसा देता है।”

भारतीय यूज़र्स पहले से हो रहे हैं ज़्यादा सतर्क, Tinder के Modern Dating Report के अनुसार:-

लगभग 50% भारतीय यूज़र्स पहली बार मिलने के लिए सार्वजनिक जगहें चुनते हैं।

करीब 35% लोग वीडियो कॉल करके सामने वाले को पहले पहचान लेते हैं।

इससे साफ है कि अब डेटिंग में सेफ्टी और ऑथेंटिसिटी लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गई है।

Face Check से पहले भी Tinder कई सुरक्षा टूल्स पेश कर चुका है:-

“Are You Sure?” अलर्ट, जो यूज़र्स को गलत मैसेज भेजने से पहले चेतावनी देता है।

ID वेरिफिकेशन का ऑप्शन, जिससे प्रोफाइल की असलियत साबित की जा सके।

अब Face Check के साथ, Tinder ने यूज़र्स की सुरक्षा में एक और मजबूत लेयर जोड़ दी है।

कब और कैसे मिलेगा ये फीचर?

Face Check फीचर भारत में नए यूज़र्स के लिए शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में सभी के लिए उपलब्ध होगा।
इससे Tinder यूज़र्स को असली लोगों से जुड़ने और फेक प्रोफाइल्स से बचने का बेहतर अनुभव मिलेगा।

नया अपडेट क्यों खास है?

Tinder का ये कदम flashy technology के बजाय trust और genuine connection को बढ़ावा देने की दिशा में है। यह फीचर यूज़र्स को यह एहसास दिलाता है कि हर प्रोफाइल के पीछे कोई असली इंसान है जो सच्चे रिश्ते की तलाश में है।

