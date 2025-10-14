भारत में Flop हो रही Tesla में Elon Musk में फूंकी जान! अब चलेगी 661 KM, कीमत वही पुरानी

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट धीरे-धीरे बढ़ रहा है और टेस्ला भी इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. एलन मस्क की कंपनी ने दो महीने पहले Tesla Model Y लॉन्च की थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो महीने में सिर्फ 600 बुकिंग्स ही दर्ज हुईं. इसे देखकर टेस्ला इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है ताकि भारतीय ग्राहकों को बेहतर वैल्यू दी जा सके.

अब पुरानी कीमत में ज्यादा रेंज!

टेस्ला ने अपने Model Y Long Range RWD वेरिएंट की रेंज बढ़ा दी है. पहले इस मॉडल की रेंज 622 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 661 किलोमीटर कर दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने कीमत में एक रुपये का भी इजाफा नहीं किया. यानी अब ग्राहकों को ज्यादा बैटरी पावर और रेंज पुराने दाम पर ही मिल रही है.

बैटरी पैक में बड़ा अपग्रेड

टेस्ला इंडिया ने पहले Model Y Long Range को 79 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया था, जिसकी रेंज 622 किलोमीटर थी. अब कंपनी ने इसमें 84.2 kWh का नया और बड़ा बैटरी पैक दिया है. इससे इस SUV की रेंज 39 किलोमीटर और बढ़ गई है. इसका मतलब है कि अब ग्राहक लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सकते हैं, बिना बार-बार चार्जिंग की चिंता किए.

फास्ट चार्जिंग का कमाल

Tesla Model Y की बैटरी 250 kW फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 267 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो हाईवे ट्रैवल या लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं. अब चार्जिंग स्टॉप्स कम होंगे और ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूद होगा.

मॉडल वाई के दो वेरिएंट्स

भारत में टेस्ला मॉडल वाई दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है-

Tesla Model Y Standard Range RWD- इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है और एक्स-शोरूम कीमत ₹59.89 लाख से शुरू होती है.

Tesla Model Y Long Range RWD- अब अपग्रेडेड वर्ज़न में इसकी रेंज 661 किलोमीटर हो गई है और कीमत ₹67.89 लाख है.

दोनों वेरिएंट्स पेट्रोल या डीजल पर नहीं, बल्कि पूरी तरह इलेक्ट्रिक हैं. यह टेस्ला की फ्लैगशिप EV SUV है जो प्रीमियम सेगमेंट में आती है.

जबरदस्त परफॉर्मेंस और फीचर्स

टेस्ला मॉडल वाई सिर्फ रेंज में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस में भी दमदार है. इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है और यह कार सिर्फ 5.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है.

कार में मिलने वाले फीचर्स भी काफी प्रीमियम हैं-

• 15.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम

• 8 इंच की रियर स्क्रीन

• 19 इंच के अलॉय व्हील्स

• पैनोरमिक ग्लास रूफ

• वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स

• रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स

• USB Type-C के 5 चार्जिंग पोर्ट्स

इन सभी फीचर्स के साथ यह इलेक्ट्रिक SUV टेक्नोलॉजी और लग्जरी का शानदार मेल बन जाती है.

भारत में टेस्ला का अगला कदम?

टेस्ला इंडिया अब अपने लोकल प्रोडक्शन की प्लानिंग भी कर रही है ताकि कीमतें और भी किफायती हो सकें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी ने Model Y की रेंज बढ़ाकर भारतीय ग्राहकों का भरोसा जीतने की कोशिश की है. अगर सेल्स ग्राफ ऊपर गया, तो जल्द ही टेस्ला की दूसरी मॉडल्स – जैसे Model 3 और Model X – भी भारत में दिखाई दे सकती हैं.