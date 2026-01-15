Home > टेक - ऑटो > 10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट

10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट

Tecno Spark Go 3: अगर आप किसी सस्ते फोन की तलाश कर रहे है तो, Tecno Spark Go 3 आपके लिए जल्द लॉन्च होने वाला है. ये फोन बेहद ही सस्ता है. आइए जानते हैं फोन लॉन्च की डेट-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 15, 2026 5:23:04 PM IST

Tecno Spark Go 3
Tecno Spark Go 3


Tecno Spark Go 3: अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो Tecno का नया बजट फोन Spark Go 3 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. ये फोन Spark Go 2 का अपग्रेड वर्जन है, जो जून 2025 में लॉन्च हुआ था. आइए जानते हैं इसके लॉन्च की तारीख, कीमत और फीचर्स.

You Might Be Interested In

 Tecno Spark Go 3 लॉन्च की तारीख

Tecno Spark Go 3 भारत में 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद ये फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. फोन को ब्लू कलर में पेश किया जाएगा.

फोन में सिंगल रियर कैमरा होगा, जो पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल में फिट होगा. इसके साथ पीछे की तरफ इंफ्रारेड सेंसर भी मिलेगा.

You Might Be Interested In

 Tecno Spark Go 3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Tecno Spark Go 3 में ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल होगी. फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार, इस फोन को IP64 रेटिंग मिली है, यानी ये धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहेगा.

इसके अलावा, फोन में ऑफलाइन कॉलिंग फीचर भी है. इसका मतलब है कि अगर नेटवर्क कमजोर या उपलब्ध नहीं है, तब भी आप 1.5 किलोमीटर तक दूसरे Tecno फोन यूजर्स से कनेक्ट रह सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि इस फोन का परफॉर्मेंस चार साल तक लैग-फ्री रहेगा.

Tecno Spark Go 3 की संभावित कीमत

91मोबाइल्स की रिपोर्ट के अनुसार, Tecno Spark Go 3 की कीमत 8,000 रुपये से कम हो सकती है. ये फोन बजट रेंज में रेडमी, लावा और इंटेक जैसे ब्रांड्स के एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026
10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट
10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट
10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट
10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट