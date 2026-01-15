10,000 से भी सस्ता फोन मिल रहा Tecno Spark Go 3, जानें फीचर्स और लॉन्च डेट

Tecno Spark Go 3: अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत में नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो Tecno का नया बजट फोन Spark Go 3 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है. ये फोन Spark Go 2 का अपग्रेड वर्जन है, जो जून 2025 में लॉन्च हुआ था. आइए जानते हैं इसके लॉन्च की तारीख, कीमत और फीचर्स.

Tecno Spark Go 3 लॉन्च की तारीख

Tecno Spark Go 3 भारत में 16 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद ये फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. फोन को ब्लू कलर में पेश किया जाएगा.

फोन में सिंगल रियर कैमरा होगा, जो पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल में फिट होगा. इसके साथ पीछे की तरफ इंफ्रारेड सेंसर भी मिलेगा.

Tecno Spark Go 3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Tecno Spark Go 3 में ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल होगी. फोन के दाईं ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार, इस फोन को IP64 रेटिंग मिली है, यानी ये धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहेगा.

इसके अलावा, फोन में ऑफलाइन कॉलिंग फीचर भी है. इसका मतलब है कि अगर नेटवर्क कमजोर या उपलब्ध नहीं है, तब भी आप 1.5 किलोमीटर तक दूसरे Tecno फोन यूजर्स से कनेक्ट रह सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि इस फोन का परफॉर्मेंस चार साल तक लैग-फ्री रहेगा.

Tecno Spark Go 3 की संभावित कीमत

91मोबाइल्स की रिपोर्ट के अनुसार, Tecno Spark Go 3 की कीमत 8,000 रुपये से कम हो सकती है. ये फोन बजट रेंज में रेडमी, लावा और इंटेक जैसे ब्रांड्स के एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है.