GST कटौती ने किया बड़ा खेल… Tata ने लूटी पूरी ‘मलाई’! सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, EV की डिमांड दोगुनी

सितंबर 2025 टाटा मोटर्स के लिए बेहद खास रहा. कंपनी ने इस महीने कुल 60,907 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में लगभग 47.4% ज्यादा है. पिछले साल कंपनी ने सिर्फ 41,313 गाड़ियां बेची थीं. यह अब तक की टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है. इसमें से 59,667 यूनिट्स भारत में बिकीं और 1,240 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया. खास बात यह है कि एक्सपोर्ट में भी पिछले साल की तुलना में 396% की भारी बढ़ोतरी हुई है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने इस बार सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है. सितंबर 2025 में कंपनी ने 9,191 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की 4,680 यूनिट्स की तुलना में 96.4% ज्यादा है. यानी EV की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई. जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में भी टाटा ने कुल 24,855 EVs बेचीं, जिसमें 58.9% की ग्रोथ दर्ज की गई. यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार और तेजी से बढ़ने वाला है.

GST कटौती और फेस्टिव सीजन का असर

कारों पर GST घटने से कीमतें कम हुईं, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिला. इससे गाड़ियों की डिमांड में तेज उछाल देखने को मिला. साथ ही सितंबर का महीना फेस्टिवल सीजन की शुरुआत का होता है, जिस वजह से लोगों ने नए वाहन खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाई. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में भी यह ग्रोथ जारी रह सकती है.

कॉमर्शियल गाड़ियों की भी मजबूत बिक्री

टाटा मोटर्स ने पैसेंजर गाड़ियों के साथ-साथ कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी शानदार प्रदर्शन किया. सितंबर 2025 में कंपनी ने 35,862 कॉमर्शियल गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल सितंबर की तुलना में 19% ज्यादा हैं. इसमें 9,870 HCV ट्रक्स, 6,066 ILMCV ट्रक्स और 3,102 बसें और वैन शामिल हैं. हालांकि बस और वैन की बिक्री में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन SCV कार्गो और पिकअप वाहनों की बिक्री में 30% की वृद्धि देखी गई.

कुल ग्रोथ और भविष्य की उम्मीदें

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में टाटा मोटर्स ने कुल 94,681 कॉमर्शियल गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12% ज्यादा है. इसमें घरेलू बिक्री में 9% की वृद्धि और निर्यात में 75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय बाजार में सिर्फ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. आने वाले महीनों में GST कटौती और फेस्टिव सीजन की वजह से कंपनी की बिक्री और ऊंचाई छू सकती है.