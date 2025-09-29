थोड़ा और रगड़िए अपना पुराना स्मार्टफोन! Snapdragon 8 Gen 5 Elite के साथ आने वाले है ये 10 Smartphones

Qualcomm ने अपना नया मोबाइल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 5 Elite लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे तेज मोबाइल चिप है. यह चिप स्मार्टफोन को तेज, स्मार्ट और ज्यादा पावर-एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. खासकर गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डेली यूजर्स के लिए यह एक बड़ा अपग्रेड है.

कौन-कौन से स्मार्टफोन में मिलेगा Snapdragon 8 Gen 5 Elite?

इस प्रोसेसर वाले कई नए स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होंगे. सबसे पहले realme GT 8 Pro नवंबर में आएगा. इसके बाद iQOO 15, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 सीरीज, Xiaomi 17 सीरीज, Redmi K90 Pro / Poco F8 Ultra, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 सीरीज और Nubia RedMagic 11 सीरीज इसी चिप के साथ आएंगे.

स्पीड और बैटरी परफॉर्मेंस

इस चिप का सबसे बड़ा हाइलाइट है इसकी स्पीड. इसमें ऐप स्विचिंग बेहद स्मूथ होगी और गेमिंग ज्यादा लंबे समय तक बिना लैग और बैटरी ड्रेन के चलेगी.

एडवांस्ड AI फीचर्स

Snapdragon 8 Gen 5 Elite में AI परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो गया है. यह आपके यूजिंग पैटर्न से सीखकर पर्सनलाइज्ड सजेशन देगा, मल्टी-ऐप टास्क में मदद करेगा और आसपास की कंडीशन के हिसाब से टिप्स भी देगा. सबसे खास बात, यह डेटा आपकी डिवाइस पर ही प्रोसेस करेगा ताकि आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे.

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेस्ट

अगर आप वीडियो या फोटो कंटेंट बनाते हैं तो यह चिप आपके लिए गेम-चेंजर है. इसमें Advanced Professional Video (APV) रिकॉर्डिंग और AI-पावर्ड कैमरा फीचर्स मिलेंगे. यानी आप स्मार्टफोन से ही प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो शूट और एडिट कर पाएंगे.

अंदर की ताकत

Qualcomm 3rd Gen Oryon CPU: पिछली जनरेशन से 20% ज्यादा फास्ट

Adreno GPU: 23% बेहतर ग्राफिक्स

Hexagon NPU: 37% ज्यादा AI परफॉर्मेंस