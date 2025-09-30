त्योहारों पर Samsung का बम्पर ऑफर! Bespoke AI AC पर पाएं 21,000 रुपये तक की बचत

भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और बाजार में सेल्स की बहार है. इस मौके पर Samsung ने अपने ग्राहकों के लिए Go Save Today कैंपेन की घोषणा की है. इस कैंपेन के तहत Bespoke AI एयर कंडीशनर पर 21,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है. 22 सितंबर से नई GST दरें लागू होने के बाद एसी और टीवी के दाम कम हुए हैं. इसे और फेस्टिव सीजन को देखते हुए Samsung ने यह ऑफर पेश किया है.

Samsung Go Save Today- एक्सट्रा वारंटी

इस कैंपेन में एसी खरीदने वाले ग्राहकों को 5 साल की कंप्रीसिव वारंटी और 5 महीने की एडिशनल वारंटी दी जा रही है. एडिशनल वारंटी की कीमत 12,000 रुपये है. यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए लागू होगा जिन्होंने 22 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 के बीच खरीदारी की.

कैशबैक और इंस्टॉलेशन ऑफर

– एसी पर GST कट के साथ 3,800 रुपये तक का फायदा

– 1,500 रुपये का फ्री इंस्टॉलेशन

– Samsung की ओर से 4,000 रुपये तक का कैशबैक

इस तरह ग्राहकों को लगभग 21,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

ऑफर कहां मिलेगा

ग्राहक इस ऑफर का लाभ Samsung के अधिकृत स्टोर्स, Samsung.com और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं.

Bespoke AI AC की खासियतें

1. कम बिजली में पावरफुल कूलिंग: AI Energy Mode के जरिए 30% तक ऊर्जा बचाई जा सकती है.

2. विंडफ्री कूलिंग: तेज हवा के बिना भी ठंडक महसूस होती है.

3. एआई फास्ट और कम्फर्ट मोड: तेजी से और आरामदायक कूलिंग.

4. 5-स्टेप कन्वर्टिबल कूलिंग: अलग-अलग जरूरत के अनुसार तापमान.

5. स्मार्ट कंट्रोल: Wi-Fi और SmartThings ऐप से कंट्रोल.

6. एडवांस्ड फीचर्स: टर्बो, स्लीप मोड, डीह्यूमिडिफिकेशन और एडवांस्ड फिल्टर टेक्नोलॉजी.

7. छिपा हुआ एलईडी डिस्प्ले: देखने में साफ और स्मार्ट लुक.