Samsung Galaxy S26 Ultra: लॉन्च टाइमलाइन से लेकर फीचर्स तक; यहां जानें कीमत और बाकी डिटेल्स

Galaxy S26 Ultra Launch: यह जनवरी का महीना है, और सैमसंग फैंस और टेक के शौकीनों के लिए, यह आमतौर पर वह समय होता है जब वे गैलेक्सी डिवाइस की अगली पीढ़ी का बेसब्री से इंतजार करते हैं. हालांकि, इस साल, बहुत ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़, जिसमें गैलेक्सी S26 अल्ट्रा भी शामिल है, थोड़ी देर से आ रही है. लेकिन अगर रिपोर्ट्स की मानें तो, लॉन्च बस कुछ ही हफ़्ते दूर है, और फरवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते में इसके ऑफिशियल लॉन्च होने की उम्मीद है.

लॉन्च से पहले, इंटरनेट पर पहले से ही लीक और अफवाहें चल रही हैं, जो हमें सैमसंग के अगले अल्ट्रा-प्रीमियम फ्लैगशिप से क्या उम्मीद करनी है, इसकी काफी साफ़ तस्वीर दे रही हैं. नए और ज़्यादा ब्राइट M14 OLED पैनल से लेकर, गैलेक्सी चिपसेट के लिए अगली पीढ़ी के स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 तक, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा हर मामले में बड़े अपग्रेड लाने के लिए तैयार दिख रहा है.

इसके लॉन्च टाइमलाइन से लेकर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और चार्जिंग में अपेक्षित अपग्रेड तक, यहाँ वह सब कुछ है जिसकी हम आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से उम्मीद कर रहे हैं.

सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा अपेक्षित लॉन्च डेट और सेल

ऑनलाइन चल रही कई रिपोर्ट्स 25 फरवरी, 2026 की ओर इशारा करती हैं, जब सैमसंग अपने सालाना गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट को होस्ट कर सकता है. इस शोकेस के दौरान, साउथ कोरियाई टेक दिग्गज अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन, साथ ही नई एक्सेसरीज़ और भी बहुत कुछ पेश कर सकता है.

जाने-माने लीकर आइस यूनिवर्स के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज़ उस दिन सैन फ्रांसिस्को, USA में लॉन्च की जाएगी, और बिक्री मार्च की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. उनके दावे को बाद में एक और भरोसेमंद टिपस्टर, इवान ब्लास ने सपोर्ट किया, जिन्होंने X पर शेयर किया कि यह तारीख “100 प्रतिशत सही” है.

गैलेक्सी S26 सीरीज़ पर IceUniverse की टिप

सैमसंग के पिछले लॉन्च पैटर्न के आधार पर, रिटेल में उपलब्धता आमतौर पर अनपैक्ड इवेंट के लगभग दो हफ़्ते बाद होती है. इसका मतलब है कि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मार्च के मध्य तक स्टोर में आ सकता है. यह इवेंट भी सैन फ्रांसिस्को में होने की उम्मीद है, जो USA में बड़े गैलेक्सी लॉन्च होस्ट करने के सैमसंग के हालिया ट्रेंड को जारी रखेगा.

सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की अफवाह वाली स्पेसिफिकेशन्स

सैमसंग ने अपने आने वाले फ्लैगशिप के बारे में सब कुछ बहुत गुप्त रखा है. हालांकि, लीक से पता चलता है कि बड़े रीडिज़ाइन के बजाय, S26 Ultra ज़रूरी चीज़ों को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा, जैसे डिस्प्ले की एफिशिएंसी, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड को बेहतर बनाना, जिससे फोन ज़्यादा पावरफुल और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए ज़्यादा बेहतर बन सके.

डिस्प्ले: सबसे बड़े अपग्रेड में से एक डिस्प्ले डिपार्टमेंट में हो सकता है. सैमसंग अपने नए M14 OLED पैनल को पेश करने वाला है, जो गैलेक्सी S25 Ultra में इस्तेमाल किए गए M13 OLED से 20-30 प्रतिशत ज़्यादा पावर-एफिशिएंट बताया जा रहा है. बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के पीछे भागने के बजाय, सैमसंग इस बार बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन पर ध्यान दे रहा है. हमने यह पैनल पहले ही iQOO 15 में देखा है, जहाँ यह फोन की खासियतों में से एक के तौर पर उभरा था, इसलिए सैमसंग के अपने फ्लैगशिप से उम्मीदें और भी ज़्यादा हैं.

डिज़ाइन: डिज़ाइन के मामले में, फोन थोड़ा पतला होने की उम्मीद है, रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी मोटाई S25 Ultra के 8.2mm से कम होकर लगभग 7.9mm होगी. इसके बावजूद, कैमरा बंप शायद वैसा ही रहेगा, क्योंकि सैमसंग लो-लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए बड़े अपर्चर का इस्तेमाल कर रहा है.

चिपसेट: अंदर की बात करें तो, गैलेक्सी S26 Ultra क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलने वाला है, शायद 2nm प्रोसेस पर बने कस्टम “फॉर गैलेक्सी” वर्जन में. यह अपग्रेड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में फायदा पहुंचा सकता है. फोन में तेज़ LPDDR5X रैम भी होने की उम्मीद है, जिसकी क्लॉक स्पीड 10.7Gbps तक होगी, जो शटर लैग को कम करने और मल्टी-फ्रेम इमेज प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

बैटरी: सालों तक लगभग अपरिवर्तित रहने के बाद आखिरकार बैटरी कैपेसिटी में अपग्रेड देखने को मिल सकता है. लीक से पता चलता है कि बैटरी का साइज़ 5,100mAh और 5,400mAh के बीच होगा. इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात चार्जिंग स्पीड में बढ़ोतरी की अफवाह है. कई जेनरेशन तक 45W पर टिके रहने के बाद, सैमसंग S26 Ultra में 60W वायर्ड चार्जिंग पेश कर सकता है.

चार्जिंग स्पीड: आइस यूनिवर्स की एक रिपोर्ट का दावा है कि इंटरनल टेस्ट से पता चलता है कि लैब की स्थितियों में फोन लगभग 30 मिनट में 0 से 75 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है.

सैमसंग गैलेक्सी S26 Ultra भारत में कीमत

कीमत सैमसंग के अगले फ्लैगशिप के बारे में सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है. पिछले साल, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा भारत में 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ था, और शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सैमसंग अमेरिका जैसे खास बाजारों में S26 सीरीज़ की कीमतें स्थिर रखना चाहता है.

हालांकि, दुनिया भर में चीजें इतनी आसान नहीं हो सकतीं. सैमसंग के अधिकारियों ने पहले ही चल रही ग्लोबल मेमोरी चिप की कमी के कारण संभावित कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है, जिससे कंपोनेंट की लागत बढ़ गई है. कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग अभी भी इस बात पर बहस कर रहा है कि इन बढ़ी हुई लागतों को खुद वहन किया जाए या इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाला जाए.

रॉयटर्स के साथ हाल ही में बातचीत में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के को-CEO टीएम रोह ने कहा कि ग्लोबल मेमोरी की कमी और बढ़ती कीमतों के दबाव से “कोई भी कंपनी अछूती नहीं है” – जिसमें उनका अपना स्मार्टफोन बिजनेस भी शामिल है, और उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी आखिरकार अपरिहार्य हो सकती है.